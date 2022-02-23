兩黨43議員致函拜登：國會授權才可派兵烏克蘭

眾院議長波洛西及民主黨領袖多人23日在國會表示兩黨團結支持烏克蘭民主自由，譴責俄國行為是「侵犯民主制度」。(美聯社)

在俄羅斯進攻烏克蘭看似箭在弦上之際，國會兩黨共43名議員22日聯署致函拜登總統，敦促他在出動美軍干預俄烏衝突前，應先取得國會授權。

另一方面，烏克蘭危機也引發美國國內的政治口水戰：眾院共和黨 人批評拜登宣布制裁俄國的動作太慢；前總統川普 稱讚俄國總統普亭 的軍事策略，更引來共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)和麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)的抨擊。

國會議員在信中呼籲拜登應遵守憲法並尋求國會授權，才能派美軍參與敵對行動；該信日期為22日，民主黨進步派聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)和布希(Cori Bush，密蘇里州)簽署，川普盟友、共和黨聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)和聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)也支持。

信中指出：「國會代表美國人民，在美軍被派駐至危險區或美國參與另一場外國衝突之前，國會對此有發言權。」

此信罕見結合進步派和共和黨極右派，兩黨陣營發表共同呼籲；不過部分共和黨議員對於拜登近日行動不滿。

拜登22日宣布制裁俄國，並宣布已授權派遣更多軍人到歐洲三國，以加強北約東側防禦；眾院共和黨人隨後發文表示：「這就是國際舞台上所謂的懦弱。」該文搭配一張拜登發言後步離記者的照片。

金辛格22日批評眾院共和黨員在推特的發文，稱該文章「糟透了」(damn awful)，並稱此文恰如配合普亭的說法。

金辛格指出：「名義上我還是眾院共和黨人，容我在這波危機中竭力譴責該篇糟透了的推文。你們可以批評政策，但該推文毫無道理且符合普亭的說法。」

許多共和黨人認為，拜登政府的制裁與反制太遲且不夠有力，應在普亭進一步侵略烏克蘭前就實施。

川普也在22日訪談中批評拜登，並稱自己任內時，普亭從未承認烏克蘭東部兩個分離地區，也未派兵至頓巴斯地區(Donbas)；川普還稱普亭的策略如「天才」且「相當精明」，似乎在讚許他的軍事力量。

錢尼22日晚間在推特批評川普此番發言，「前總統川普今天奉承普亭，包括稱他為『天才』，助長敵人氣勢。川普的利益似乎不符合美國利益」。

川普受訪時表示：「我說『這招有多聰明？』」他讚嘆普亭帶來他見過最強大的和平力量，並稱俄國將維持和平。

川普在任時被控與普亭走得很近，且因他在2018年芬蘭赫爾辛基(Helsinki)峰會談時力挺普亭而遭批。