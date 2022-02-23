我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

兩黨43議員致函拜登：國會授權才可派兵烏克蘭

編譯郭宣含／綜合23日電
眾院議長波洛西及民主黨領袖多人23日在國會表示兩黨團結支持烏克蘭民主自由，譴責俄國行為是「侵犯民主制度」。(美聯社)
眾院議長波洛西及民主黨領袖多人23日在國會表示兩黨團結支持烏克蘭民主自由，譴責俄國行為是「侵犯民主制度」。(美聯社)

在俄羅斯進攻烏克蘭看似箭在弦上之際，國會兩黨共43名議員22日聯署致函拜登總統，敦促他在出動美軍干預俄烏衝突前，應先取得國會授權。

另一方面，烏克蘭危機也引發美國國內的政治口水戰：眾院共和黨人批評拜登宣布制裁俄國的動作太慢；前總統川普稱讚俄國總統普亭的軍事策略，更引來共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)和麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)的抨擊。

國會議員在信中呼籲拜登應遵守憲法並尋求國會授權，才能派美軍參與敵對行動；該信日期為22日，民主黨進步派聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)和布希(Cori Bush，密蘇里州)簽署，川普盟友、共和黨聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)和聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)也支持。

信中指出：「國會代表美國人民，在美軍被派駐至危險區或美國參與另一場外國衝突之前，國會對此有發言權。」

此信罕見結合進步派和共和黨極右派，兩黨陣營發表共同呼籲；不過部分共和黨議員對於拜登近日行動不滿。

拜登22日宣布制裁俄國，並宣布已授權派遣更多軍人到歐洲三國，以加強北約東側防禦；眾院共和黨人隨後發文表示：「這就是國際舞台上所謂的懦弱。」該文搭配一張拜登發言後步離記者的照片。

金辛格22日批評眾院共和黨員在推特的發文，稱該文章「糟透了」(damn awful)，並稱此文恰如配合普亭的說法。

金辛格指出：「名義上我還是眾院共和黨人，容我在這波危機中竭力譴責該篇糟透了的推文。你們可以批評政策，但該推文毫無道理且符合普亭的說法。」

許多共和黨人認為，拜登政府的制裁與反制太遲且不夠有力，應在普亭進一步侵略烏克蘭前就實施。

川普也在22日訪談中批評拜登，並稱自己任內時，普亭從未承認烏克蘭東部兩個分離地區，也未派兵至頓巴斯地區(Donbas)；川普還稱普亭的策略如「天才」且「相當精明」，似乎在讚許他的軍事力量。

錢尼22日晚間在推特批評川普此番發言，「前總統川普今天奉承普亭，包括稱他為『天才』，助長敵人氣勢。川普的利益似乎不符合美國利益」。

川普受訪時表示：「我說『這招有多聰明？』」他讚嘆普亭帶來他見過最強大的和平力量，並稱俄國將維持和平。

川普在任時被控與普亭走得很近，且因他在2018年芬蘭赫爾辛基(Helsinki)峰會談時力挺普亭而遭批。

普亭 共和黨 川普

上一則

「政治紛爭不出國界」成過去 俄烏議題讓國會爭論不休

下一則

美跟進德國制裁北溪2號公司 俄威脅祭痛苦反擊

延伸閱讀

普亭下令在烏東軍事行動 道瓊期指大跌500點、那指挫2%

普亭下令在烏東軍事行動 道瓊期指大跌500點、那指挫2%
拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
白宮評估普亭正「即興發揮」 官員警告：俄準備好進攻

白宮評估普亭正「即興發揮」 官員警告：俄準備好進攻

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
脫口秀節目主持人比爾馬艾19日在節目中批評谷愛凌代表中國出賽。（影片截圖）

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

2022-02-20 01:58

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義