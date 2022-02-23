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黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

「政治紛爭不出國界」成過去 俄烏議題讓國會爭論不休

編譯陳韻涵／綜合23日電

1950年代以來，美蘇冷戰對抗時期參院領袖范德堡(Arthur Vanderburgh)的名言：「政治紛爭不出國界」(Politics stops at the water's edge)，被國會許多關鍵的外交政策夥伴奉為圭臬，但烏克蘭危機卻讓國會外交政策領袖紛紛跨出國界；「紐約時報」分析，昔日的外交政策夥伴，如今為烏克蘭議題爭論不休。

烏克蘭危機凸顯聯邦參議員馬侃(John McCain)離世、拜登入主白宮，以及夥伴關係跨越國界以來，國會在外交政策舞台上的實力，已降至何種程度。

本周，呼籲拜登總統強力因應俄羅斯入侵(烏克蘭東部分離地區)的呼聲甚高，但也有部分國會議員利用這場危機贏得黨派優勢，譴責拜登並把俄國總統普亭入侵烏東歸咎於拜登政府。 

民主黨與共和黨內部意見分歧，兩黨領袖相對沉默，似乎想只讓白宮面對批評或居功。

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)22日表示，「若有必要，眾院將準備好採取進一步行動」。

過去一個月來，兩黨參議員未能達成共識，各方22日再次就應對俄國侵略烏克蘭展開協商，討論是否提供緊急資金給烏克蘭抵禦外侮，削弱俄國經濟並創設新部門以凍結俄國寡頭的財產，甚至普亭的個人財富。

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，共和黨)日前表示，緊急開支計畫和兩黨制裁法案，可能在21日總統日休會後，待議員回到華府復會後通過。他在南卡州一場記者會上說：「我希望下周能祭出地獄般的制裁」。

康乃狄克州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，民主黨)則表示，議員過去一個月就緊急開支計畫和制裁的規模、程度和時機看法分歧，各方會談始於21日，22日轉激烈。

葛理漢說：「民主黨與共和黨議員已有共識，普亭世界的弱點之一是寡頭的奢華生活方式，而寡頭正是支持他掌權的一大勢力。」

不過，葛理漢不忘警告俄國普羅大眾：「你們可以預期，壞事即將發生。」

紐時指出，目前看不出國會團結的跡象，外交政策則已成為立法雄心的墳墓；共和黨試圖改變或扼殺前總統歐巴馬對伊朗的核子協議卻徒勞，民主黨試圖中止前總統川普對中東的「緊急」軍售也未成功。

烏克蘭 俄國 拜登

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