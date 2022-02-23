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美跟進德國制裁北溪2號公司 俄威脅祭痛苦反擊

記者張文馨／華盛頓報導
經過德國北部大城盧布明的「北溪二號」天然氣接收站。德國22日決定暫停接收來自俄國的天然氣，表示對俄國入侵烏克蘭的懲罰。(美聯社)
經過德國北部大城盧布明的「北溪二號」天然氣接收站。德國22日決定暫停接收來自俄國的天然氣，表示對俄國入侵烏克蘭的懲罰。(美聯社)

針對俄羅斯入侵烏克蘭，在德國宣布中止德俄之間的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)之後，美國23日也宣布制裁天然氣管線「北溪二號」計畫；俄羅斯23日誓言將祭出「令人痛苦」的回應，威脅要鎖定美國的敏感資產實施報復。

德國22日宣布中止德俄天然氣管線「北溪二號」的認證審議程序，拜登總統23日宣布，制裁該設施母公司Nord Stream 2 AG和企業高層；以北溪二號制裁俄羅斯，象徵美德在制裁選項中摒除歧見，取得共識，拜登在聲明中提到，感謝德國總理蕭茲(Olaf Scholz)。

華府媒體Politico報導，拜登將很快簽署制裁令，除制裁「北溪二號」設施母公司外，也會點名該公司執行長沃寧格(Matthias Warnig)。

但俄羅斯政府23日表示，將以強硬且令人痛苦的方式，回敬華府的制裁；俄國將鎖定美國的敏感資產，實施報復。

俄羅斯外交部透過聲明表示，美國最新公布的制裁意在改變俄羅斯的路線，制裁的壓力不會動搖俄羅斯捍衛自身利益的決心；俄羅斯願與美國續行外交路線，而制裁將招致強烈回應。

北溪二號為由俄羅斯經波羅的海海底通往德國的新天然氣管道，造價110億美元，一旦啟用，可使俄國輸往歐洲的天然氣翻倍，也代表著俄羅斯強化其地緣影響力。

北溪二號完工迄今尚未通氣，是美德之間的敏感議題，在俄羅斯升高對烏克蘭的緊張態勢後，美國力促德國將北溪二號列為制裁對象，德國始終未鬆口，直到22日，蕭茲宣布制裁。

在此之前，北溪二號計畫就曾面臨川普政府的制裁，拜登政府上任後以符合「國家利益」為由，取消制裁，盼和緩美德關係；沃寧格在川普政府時代就被點名制裁，如今再度被美國政府制裁，距離國務卿布林肯(Antony Blinken)宣布豁免不到一年。

北溪二號公司未回應美國政府的最新制裁。

大批倫敦民眾在俄國駐英國大使館前抗議俄國普亭入侵烏克蘭。(美聯社)
大批倫敦民眾在俄國駐英國大使館前抗議俄國普亭入侵烏克蘭。(美聯社)
德國柏林知名地標布蘭登堡大門23日照射出象徵烏克蘭的藍色燈光，表示支持。(美聯社...
德國柏林知名地標布蘭登堡大門23日照射出象徵烏克蘭的藍色燈光，表示支持。(美聯社)

俄羅斯 德國 天然氣

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