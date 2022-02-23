普亭宣戰…俄烏戰爭開打 拜登祈禱：俄要負全責

俄羅斯總統普亭莫斯科時間24日晨發表電視演說宣布，俄國已決定在烏克蘭東部地區進行「特別軍事行動」。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 莫斯科時間24日晨5時55分(美東時間23日晚間)發表電視演說表示，俄國已決定在烏克蘭 東部地區進行「特別軍事行動」；普亭表示，當前的情況需要我們迅速採取果斷行動，讓烏克蘭「非軍事化和去納粹化」，並結束烏克蘭東部已持續八年的戰爭。

拜登譴責：一場有預謀戰爭

拜登總統晚間則發布聲明表示，為烏克蘭今夜遭受俄羅斯無端和無理攻擊而祈禱，普亭選擇一場預謀的戰爭，將帶來生命損失和人類苦難的災難性後果，俄羅斯要為此負全責。

拜登表示，美國也會持續與北約盟國協調，確保採取強力團結的應對措施，抵禦任何對北約的侵略。

俄「特別軍事行動」直指烏東

五角大廈以最新情資報告警告，俄羅斯已準備好對烏克蘭全面進攻，展開空襲、發射巡弋飛彈，地面部隊也將大舉入侵；拜登總統23日已告知烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，美方掌握情資顯示，俄羅斯可能於48小時內對烏克蘭發動攻勢，俄羅斯戰機並已飛越烏克蘭領空，完成短暫偵察任務，而克里姆林宮隨即以宣布發動軍事行動回應。

有線電視新聞網(CNN)23日報導，來自美國、烏克蘭及西方國家的知情官員均證實，美國根據最新掌握情資對烏克蘭首都基輔(Kyiv)提出警告指出，俄羅斯發動全面進攻已迫在眉睫，俄羅斯軍隊正朝親莫斯科的烏東地區移動中。

華盛頓郵報報導，美國一名匿名官員表示，俄羅斯高級軍事將領當地時間24日凌晨已聚集在莫斯科；烏克蘭首都基輔和烏國東北部的哈爾希夫都可以聽到爆炸聲；普亭在演說中要烏克蘭人民放棄他們的武器並返回家園。

烏政府、銀行網站再被駭

就在山雨欲來之際，烏克蘭國會、政府部門及銀行網站，23日遭受另一波分散式阻斷服務攻擊(DDos)。網路安全公司ESET Research Labs指出，偵測發現烏克蘭境內23日有數百部電腦受到刪除資料檔案的惡意軟體攻擊。

國務卿布林肯(Antony Blinken)23日晚間接受美國廣播公司(ABC)專訪時說：「我們在過去24小時至48小時裡，看到俄羅斯正在烏克蘭邊境地帶為大軍壓境進行最後部署，包括烏克蘭北邊，東邊以及南邊，準備全面進攻。」另外，布林肯在接受國家廣播公司(NBC)訪問時亦表示，他認為俄羅斯即將大規模入侵略烏克蘭。

國防部發言人柯比(John Kirby)在五角大廈新聞簡報會上說：「我們確信，更多俄羅斯軍隊正朝烏克蘭地區移動。」他說，無法證實俄軍的具體數量、集結形式及軍力，「但這些狀況目前都正在發生」。

烏總統試圖致電普亭未果

烏克蘭總統澤倫斯基於烏克蘭時間24日凌晨在臉書發表影片指出，23日曾試圖打電話給俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，但未成功。

報導指出，美國情報單位消息人士證實，俄羅斯已加派部隊進入普亭承認為獨立實體並派遣俄軍進駐維和的烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)。一名美國資深官員則說，俄羅斯部署一至兩個營的戰術群(BTG)。

北大西洋公約組織(NATO)軍事官員指出，北約也接到俄羅斯開戰在即的類似情報；這名官員說，普亭到底要做什麼，「沒人說得準」。

CNN報導，資深烏克蘭官員透露，美國對烏克蘭提出的警告中，特別提到烏克蘭東北大城哈爾科夫(Kharkiv)。

烏克蘭國會23日通過決議，24日起全國將進入緊急狀態。為期30天的全國緊急狀態期間，受到徵召的後備軍人行動自由將受限制，媒體報導也受到管制，一般民眾必須接受身分查驗。烏克蘭政府也宣布，符合役齡的全國男性將參加義務役。