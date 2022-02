英國 外相特拉斯(Liz Truss )22日呼籲滯留在烏克蘭 的英國公民,趁現在民航機還能正常營運時儘速離境。

特拉斯透過推特 表示:「英國公民在烏克蘭的人身安全是我們的首要之務。所有在烏克蘭的英國人都應該馬上離境。」

The safety and security of British nationals in Ukraine is our top priority. All Brits should leave now via commercial routes while they are still available.



We are bolstering our teams in the region to support British people as they leave and once they have crossed the border.