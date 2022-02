烏東頓內次克出現戰車 俄軍載具「Z」符號引關注

俄羅斯 總統普亭21日承認烏克蘭 東部分離分子建立的「頓內次克人民共和國」(DPR)與「盧甘斯克人民共和國」(LPR)為獨立國家,並下令俄軍赴當地維和。一位目擊者隔天凌晨即見到戰車和裝甲運兵車在內的軍事載具縱隊出現在DPR首府頓內次克市郊區,社群媒體 則瘋傳標有神秘「Z」符號的俄軍載具影像,但各路專家對「Z」真正的含意莫衷一是。

路透報導,根據目擊者攝得影像,疑似俄軍的戰車及裝甲運兵車等載具外部並沒有可見徽記,出現的時間點則正好是普亭跟烏東2個「獨立國家」簽署友好跟指示俄軍部署「維和行動」的幾個小時後。正在頓內次克採訪的路透記者前幾天則並未在街上見到戰車。

據LADbible綜合報導,俄羅斯入侵烏克蘭據信自22日早上開始後,社群媒體即瘋傳俄軍戰車、支援車輛跟火箭發射車的影片跟照片,許多影像可見到載具外部畫出一個正方形,裡面則有著一個「Z」符號。

同樣觀察到此事的CNN之前認為,這代表被拍到的俄軍載具正組成一個作戰單位。不過,最先報導此現象之一的《叮噹貓》(Bellingcat)調查記者托勒(Aric Toler)在推特表示,俄羅斯記者列維耶夫(Ruslan Leviev)跟他創辦的「衝突情報組」(Conflict Intelligence Team)8年來一直不停監控這類現象,但他們之前也沒來不曾見過像這樣的「Z」符號,「所以,我猜/害怕最壞的設想」。

據報導,各路專家現正推敲神秘「Z」符號可能代表甚麼意思。一位駐基輔的軍方消息人士告訴太陽報,「這可能表明最後準備已經完成了,可以辨別任何攻擊武力至關緊要,特別是從俄軍將掌握完全控制權的空中。烏克蘭人擁有十分相似的戰車和載具,(俄軍)會希望減少友軍誤擊的風險」。

不過,其他推論也獲得一些認同。如軍警暨外勤情報官凱姆(David Kime)據稱接獲俄羅斯傭兵組織「華格納集團」的消息來源告知,「Z」符號代表烏克蘭總統澤倫斯基,其他人則說意指「不歸路」(The Point of No Return)。

俄羅斯國防政策專家羅伯.李(Rob Lee)給出的專家意見則近於CNN的說法,「邊境附近的俄軍似乎正在繪製標記,在這個例子中,載具上的『Z』辨別了不同的特遣隊或梯隊」。他引述一個熱門俄語Telegram頻道說法指出,有著「Z」標記的載具將用於哈爾科夫方向(Kharkiv),三角形標記的單位將前往斯拉夫揚斯克(Slavyansk)及克拉莫托斯克(Kramatorsk),圓圈則是機動預備隊,但也強調「顯然沒有得到證實」。

A popular Russian-language Telegram channel is claiming that vehicles with the “Z” will be used in the Kharkiv direction, the triangle for units going towards Slavyansk and Kramatorsk, and the circle for the mobile reserve. This obviously isn’t confirmed.https://t.co/IBSu6y2UNw pic.twitter.com/rN0E0ehpRk