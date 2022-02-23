烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令「後備軍人動員」
「西方世界的制裁雖猛，但沒有猛到能嚇阻俄國全軍進攻？」承認親俄分離主義區獨立並發兵開進烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）盆地的俄國總統普亭，22日取得國家杜馬的「境外動武授權」，並明白坦言烏俄交涉7年的《明斯克和平協議》已完全作廢。儘管周二一早，以美國、德國為首的西方世界，即祭出一連串信號嚴厲而強烈的對俄制裁，全球封殺莫斯科的「經濟包圍網」也預計近日上線。但三方包圍烏克蘭邊境的俄國20萬大軍，22日卻開始「傾巢而出」同步在烏克蘭北東南三方邊境的30公里線，進行戰鬥集結。
➤➤➤前情提要：烏克蘭戰報#02：俄軍入侵第一夜 烏克蘭媽媽在孩子衣服繡上血型
俄軍不僅從頓巴斯邊境、克里米亞半島、白俄羅斯三方進逼，克林姆林宮22日也公開闡明：俄國所承認的「烏東親俄獨立國」，也包括了烏克蘭政府軍始終控制的２／３頓巴斯領地；與此同時，俄國外交部周四也正式下令「從烏克蘭撤出所有外交人員」，俄國駐敖德薩領事館急忙焚燒機密文件的火光衝天，更暗示俄國很可能採取更進一步的軍事行動——像是俄軍並不排除以「維護友邦主權反侵略」為理由，命令大軍直接攻擊烏克蘭政府掌控區。
正當前線局勢持續惡化之際，過去3個月來始終不情願升級局勢的烏克蘭總統澤倫斯基，22日也正式下達「後備動員令」——包括後備役男、退伍軍人、以及國土防衛隊的預備編制，預計超過25萬烏克蘭成年男性，將在7到10日內受召入伍——但澤倫斯基強調，此一命令並不等於「全國總動員」，因為已被戰雲威脅搞得搖搖欲墜的烏克蘭經濟，目前無法承受全國戒嚴令與戰時總動員的追加衝擊。
但此時此刻的後備動員令，卻引發了烏克蘭本國的不同疑慮：因為烏克蘭軍隊雖然需要更多前線生力軍，但在俄國大軍已經進入邊境30公里以內的現在，一星期內動員25萬後備役男的全國命令，究竟是強化衛國戰力？還是給緊繃的前線調度與後勤系統枉然添亂?
烏克蘭「境內」的軍事動態？
在承認親俄叛離的「盧干斯克人民共和國」（LPR）與「頓涅次克人民共和國」（DPR）後，迅速與之建交的俄羅斯政府，自22日清晨開始已逐步從俄國西境，朝頓巴斯的親俄分離區派出「維和部隊」——儘管俄國外交部與國防部的說法彼此矛盾，對俄軍是否已開入頓巴斯「戰鬥就位」的資訊反覆不一，但根據烏俄前線所傳回來的目擊影片與通訊社照片，俄國的摩托化步兵與戰車部隊，確實已駛入了頓涅次克市區。
面對俄國的侵門踏戶，烏克蘭政府軍卻仍受基輔中央的「冷靜命令」所約束，所有部隊只能在前線據點緊張待命，在面對不明砲擊、或者斥侯行動時，烏軍也變得更為保守，不敢冒險讓俄國取得「自衛反擊」的衝突名義。
但也因為烏克蘭當局的投鼠忌器的高度克制，截至23日清晨為止，除了零星砲戰之外，烏東前線尚沒有傳出烏俄兩軍「正面交火」的衝突通報。唯周邊城市的發電廠、變電站、電信基地台與訊號交換中心...等等民生基礎設施，仍不斷遭到親俄武裝砲擊破壞，對地方的通訊、供暖、發電，都造成極大的影響損害。
然而從2月22日之後，由衛星空拍圖與俄國西境的居民通報來看，卻都顯示：俄國20萬大軍，正準備進入「戰爭的下一階段」——因為在俄國西境的「部隊集結點」，目前都已一夜清空，但這些營級戰術戰鬥群（BTG）並不是向後撤收，而是全沿著烏克蘭邊境30公里線以內，布下了陸路侵攻的威脅陣勢。
類似的部隊狀況，不僅出現在俄國西境的貝爾戈羅德、比良斯克、庫斯克...等頓巴斯前線，就連白俄羅斯邊境、克里米亞半島也都出現了類似的「俄軍衝鋒待命」。像是在頓巴斯兩共和國北方的烏克蘭政府軍控制邊境，俄軍就出現在距離烏克蘭本土只剩8公里的格賴沃龍，隨時都能殺入烏克蘭戰略重鎮哈爾科夫州。
面對俄國20萬大軍的傾巢而出，此前為避免刺激局勢、落入普亭引戰藉口，而遲遲不願升級全國備戰的烏克蘭總統澤倫斯基，22日也在全國演說中傳達了「後備動員啟動」的命令——澤倫斯基表示，由於俄國敵意行動的急增，烏克蘭軍隊也需要「提前」補充各級戰力，因此從22日總統簽字後開始，烏克蘭全國的退伍軍人、後備役男、以及國土防衛隊的預備部隊，都必須接受徵召入伍各地備戰。
在22日晚間的總統命令中，目前尚不知本回後備動員的預期總規模，但烏克蘭媒體與軍事觀察界大多認為：烏克蘭目前大約有15到17萬的後備役部隊，再加上國土防衛隊的5到7萬人，總動員人數或給烏克蘭正規軍增加近1倍的人力。
後備緊急動員 恐調度混亂
然而澤倫斯基的後備緊急動員令，卻可能造成適得其反的調度混亂？因為在歐美的情報估算下，俄軍發動總攻擊的時間風險，可能就在「未來幾十小時內」？最快也要7天才能完成的後備部隊集結，要如何即時增援？在分秒必爭的當下，亦有不少烏克蘭國民認為「動員太晚」。
除此之外，就算烏克蘭政府能在7到10天內順利集結25萬的後備部隊，要如何有效把這些奉召而來的解甲平民「快速武裝化」？或者把必要的專業單位分派到前方的第一二線？對於烏克蘭本就吃緊的後勤能量來講，更是困難至極的災難性任務。
雖然烏克蘭的後備動員機制與全民衛國作戰，也是過去8年來——2014年烏克蘭舊制軍隊被「俄國志願軍」壓倒性擊潰後——烏克蘭接受美軍與北約顧問團改革軍制的重點項目。但由於烏克蘭的經濟狀況持續蕭條，正規軍的軍事改革成本又極為高昂，因此在資源與預算排擠之下，烏克蘭的後備部隊戰力雖然士氣高昂，但裝備、武器、與後備－正規部隊的指揮系統分配，卻都一直沒信心能形成「可恃戰力」。
雖然下令後備動員，但澤倫斯基總統不斷強調「烏克蘭沒有打算頒布『全國總動員』」。澤倫斯基表示，總動員令的啟動前提，是要配合烏克蘭全國進入戰時的「戒嚴狀態」，但此一政策將嚴重影響烏克蘭的日常經濟——特別在連續數月的戰雲壓力下，烏克蘭經濟已出現明顯資本外逃、貨幣恐慌貶值的動搖跡象——因此在多方權衡後，澤倫斯基才決定：不到最後關頭，烏克蘭絕不進入全國總動員。
比起俄攻擊 更怕「渴殺戰術」
事實上，比起俄國的直接攻擊，基輔中央政府更擔心民生物資的調配，特別是隨時要被俄國中斷或破壞的石油、天然氣、與國內發電網路。因為在澤倫斯基的預期中，俄軍的發動必定是要追求「短期決勝」，要在最短的戰鬥時間內全面摧毀烏克蘭軍民的抵抗自信，因此從能源、金融、網路通信戰下手的「渴殺戰術」攻防，也將成為烏克蘭人能不能有效抗戰的國內關鍵。
為了動員國內的經濟防線，澤倫斯基一方面尋求歐美各國的緊急金援，二方面也將於周三召集烏克蘭全國５０大企業，共商「衛國經濟防線」的整合。可能討論的內容，包括臨時性的能源補貼與應變調配，並要就各種動援經濟進入各種戰爭狀況的預演支援。
與此同時，以美國為首的西方世界，22日開始也陸續頒布了「第一波的對俄經濟制裁」。像是美國總統拜登22日晚間就宣布了一系列的金融封鎖、資產凍結、與俄國國債交易禁令；此前態度一度猶疑的德國，周二一早也果斷地由總理蕭茲直接宣布：
「德國已下令退回『北溪二號』天然氣輸氣管的啟用審查，在此局勢下我們無法同意這條俄國能源管線的啟用。」
德國「退回審查」北溪二號的決策，於技術上雖然只是退回程序，只要各方條件允許，已經完工的北溪二號隨時都可以被德國重審啟用；但於政治現實來看，德國在開戰時刻「無限期凍結北溪二號開通」的技術性決策，明顯就是與俄國戰略開幹——其真正影響的問題，不是北溪二號未來會不會重新開通，而是德國直接打臉普亭政府、讓德國政府正式承認這條天然氣管線已是「不能依賴」的戰略威脅。
德中斷北溪二號 輿論高度肯定
德國「中斷」北溪二號計畫的作法，在歐美外交圈與新聞輿論裡，得到了頗令人意外的高度肯定，此前對蕭茲政府極為不放心的美英輿論，也轉向肯定「德國終於睡醒了」。但這種反差的掌聲，其實反應出蕭茲的決策，確實讓德國、乃至於歐盟能源安全冒上了極大風險——
因為北溪二號雖然尚未運作，但長年仰賴俄國進口能源的德國，畢竟有超過50%的天然氣、30%的石油，都來自於俄國的供應。
德國《明鏡週刊》認為：對於蕭茲來講，「俄國斷油斷氣」的報復雖然非常可怕，但歐洲大陸目前時節已逐漸轉入春天，未來幾個月能源的供暖需求將大幅下降。同時，在美國的全力協調下，從沙烏地、卡達、挪威的天然氣與石油，正全力運轉，好替代俄國運補歐洲；與之連動的美國－伊朗核子談判，甚至是一度冰凍的土耳其－歐盟－美國關係（土耳其也能支援中亞輸氣），也都因為俄國威脅的直線爆增，而順勢以極快速度「樂觀破冰」。
然而在北溪二號之外，包括美國、英國，甚至是隨之跟進制裁俄國的澳洲與日本，截至23日的第一波制裁政策，都還沒有正面對俄國的能源輸出、以及國際金融轉帳「直接下手」——因此當拜登宣布首波制裁後，國際油價反而因為美國沒有禁運俄國能源，而油價小跌——但對此，美國與歐洲盟國皆強調，對俄的封鎖制裁只是剛開始，美國多的是手段能在避免「傷害全球經濟」的狀態下渴殺普亭。
拜登強調，他認為「俄國對烏克蘭的『侵略行動』」已經開始，但在全軍開戰之前，東溪雙方還有沒有外交斡旋的餘地？拜登則表示出一種「悲觀期待的開放態度」。
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