制裁俄國 德叫停北溪2號 歐盟禁買俄債券

俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為2010年4月北溪二號在俄國境內首次動工情況。(美聯社)

俄羅斯宣布承認烏克蘭 東部兩個親俄分離分子控制的親俄省獨立為共和國，並派遣部隊進入烏東地區；西方國家紛紛宣布經濟制裁，德國 開第一槍，宣布中止審議俄國 直通德國的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)；歐盟制裁所有俄國國會議員，禁止購買俄國債券等，但未制裁俄國總統普亭。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)22日表示，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，德國決定中止俄國直通德國的爭議天然氣管線「北溪二號」認證審議程序。

美國向來主張把北溪二號當成經濟制裁俄國的主力武器，但這條造價110億美元的管線對德國能源供應至關重要，德國過去一直閃爍其詞。

俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為位於德國境內的北溪二號天然氣接收站，牆上是北溪二號的輸送路徑圖。(美聯社)

但就在俄國宣布承認烏東兩省獨立後，蕭茲說：「此前，我們認為還有轉圜餘地，但今日情況已完全不同，我們也必須重新評估，北溪二號是個手段；我已要求德國經濟部提交新的能源供應安全分析報告，應對未來變局；權威評估意見去年就表明，此管線不會構成能源供應威脅。」

烏克蘭政府對德國的決定表示欣慰，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)說：「考量當前情況，這是道德與政治正確的一步。」

歐盟27個成員國外交官22日在巴黎開會，一致通過首輪經濟制裁俄國的計畫，包括針對所有俄國國會議員實施資產凍結和旅行禁令，禁購俄國債券，禁向俄國政府和央行放貸，並凍結與烏東分離地區有聯繫的三家俄國銀行資產。

歐盟執委會副主席波瑞爾(Josep Borrell)說：「這些制裁方案獲得成員國一致認可，將傷害俄國，會很痛。」

歐盟執委會副主席波瑞爾22日表示，成員國都支持制裁俄羅斯。(美聯社)

波瑞爾稍早謹慎其詞，稱「俄國軍隊進入烏東分離份子掌控的頓巴斯(Donbas)地區，我們認為頓巴斯是烏克蘭的一部分，我不會說這是全面入侵，但俄國軍隊已進到烏克蘭領土。」

歐盟表示，另一波更大規模的制裁將會在俄國入侵烏克蘭後實施，但未詳述啟動機制。

首波經濟制裁並未針對普亭，但歐盟外交官透露，更全面的制裁方案可能涉及普亭。