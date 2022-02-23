制裁俄國 德叫停北溪2號 歐盟禁買俄債券
俄羅斯宣布承認烏克蘭東部兩個親俄分離分子控制的親俄省獨立為共和國，並派遣部隊進入烏東地區；西方國家紛紛宣布經濟制裁，德國開第一槍，宣布中止審議俄國直通德國的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)；歐盟制裁所有俄國國會議員，禁止購買俄國債券等，但未制裁俄國總統普亭。
德國總理蕭茲(Olaf Scholz)22日表示，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，德國決定中止俄國直通德國的爭議天然氣管線「北溪二號」認證審議程序。
美國向來主張把北溪二號當成經濟制裁俄國的主力武器，但這條造價110億美元的管線對德國能源供應至關重要，德國過去一直閃爍其詞。
但就在俄國宣布承認烏東兩省獨立後，蕭茲說：「此前，我們認為還有轉圜餘地，但今日情況已完全不同，我們也必須重新評估，北溪二號是個手段；我已要求德國經濟部提交新的能源供應安全分析報告，應對未來變局；權威評估意見去年就表明，此管線不會構成能源供應威脅。」
烏克蘭政府對德國的決定表示欣慰，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)說：「考量當前情況，這是道德與政治正確的一步。」
歐盟27個成員國外交官22日在巴黎開會，一致通過首輪經濟制裁俄國的計畫，包括針對所有俄國國會議員實施資產凍結和旅行禁令，禁購俄國債券，禁向俄國政府和央行放貸，並凍結與烏東分離地區有聯繫的三家俄國銀行資產。
歐盟執委會副主席波瑞爾(Josep Borrell)說：「這些制裁方案獲得成員國一致認可，將傷害俄國，會很痛。」
波瑞爾稍早謹慎其詞，稱「俄國軍隊進入烏東分離份子掌控的頓巴斯(Donbas)地區，我們認為頓巴斯是烏克蘭的一部分，我不會說這是全面入侵，但俄國軍隊已進到烏克蘭領土。」
歐盟表示，另一波更大規模的制裁將會在俄國入侵烏克蘭後實施，但未詳述啟動機制。
首波經濟制裁並未針對普亭，但歐盟外交官透露，更全面的制裁方案可能涉及普亭。
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