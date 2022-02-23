我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

制裁俄國 德叫停北溪2號 歐盟禁買俄債券

編譯陳韻涵／綜合22日電
俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為2010年4月北溪二號在俄國境內首次動工情況。(美聯社)
俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為2010年4月北溪二號在俄國境內首次動工情況。(美聯社)

俄羅斯宣布承認烏克蘭東部兩個親俄分離分子控制的親俄省獨立為共和國，並派遣部隊進入烏東地區；西方國家紛紛宣布經濟制裁，德國開第一槍，宣布中止審議俄國直通德國的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)；歐盟制裁所有俄國國會議員，禁止購買俄國債券等，但未制裁俄國總統普亭。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)22日表示，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，德國決定中止俄國直通德國的爭議天然氣管線「北溪二號」認證審議程序。

美國向來主張把北溪二號當成經濟制裁俄國的主力武器，但這條造價110億美元的管線對德國能源供應至關重要，德國過去一直閃爍其詞。

俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為位於德國境內的北溪二號天...
俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為位於德國境內的北溪二號天然氣接收站，牆上是北溪二號的輸送路徑圖。(美聯社)

但就在俄國宣布承認烏東兩省獨立後，蕭茲說：「此前，我們認為還有轉圜餘地，但今日情況已完全不同，我們也必須重新評估，北溪二號是個手段；我已要求德國經濟部提交新的能源供應安全分析報告，應對未來變局；權威評估意見去年就表明，此管線不會構成能源供應威脅。」

烏克蘭政府對德國的決定表示欣慰，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)說：「考量當前情況，這是道德與政治正確的一步。」

歐盟27個成員國外交官22日在巴黎開會，一致通過首輪經濟制裁俄國的計畫，包括針對所有俄國國會議員實施資產凍結和旅行禁令，禁購俄國債券，禁向俄國政府和央行放貸，並凍結與烏東分離地區有聯繫的三家俄國銀行資產。

歐盟執委會副主席波瑞爾(Josep Borrell)說：「這些制裁方案獲得成員國一致認可，將傷害俄國，會很痛。」

歐盟執委會副主席波瑞爾22日表示，成員國都支持制裁俄羅斯。(美聯社)
歐盟執委會副主席波瑞爾22日表示，成員國都支持制裁俄羅斯。(美聯社)

波瑞爾稍早謹慎其詞，稱「俄國軍隊進入烏東分離份子掌控的頓巴斯(Donbas)地區，我們認為頓巴斯是烏克蘭的一部分，我不會說這是全面入侵，但俄國軍隊已進到烏克蘭領土。」

歐盟表示，另一波更大規模的制裁將會在俄國入侵烏克蘭後實施，但未詳述啟動機制。

首波經濟制裁並未針對普亭，但歐盟外交官透露，更全面的制裁方案可能涉及普亭。

俄國 德國 烏克蘭

上一則

俄軍入侵烏東 烏克蘭人焦慮等待奇蹟 學生演練逃生

下一則

確診近3個月來新低 多州防疫鬆綁

延伸閱讀

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」
俄宣布建交頓內次克、盧甘斯克 可能擴大軍事介入範圍

俄宣布建交頓內次克、盧甘斯克 可能擴大軍事介入範圍
美財政部宣布 制裁2俄羅斯銀行與3名親普亭人士

美財政部宣布 制裁2俄羅斯銀行與3名親普亭人士
英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
脫口秀節目主持人比爾馬艾19日在節目中批評谷愛凌代表中國出賽。（影片截圖）

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

2022-02-20 01:58
俄國總統普亭與中國國家主席習近平。路透

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

2022-02-19 12:25

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創