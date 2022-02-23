北溪2號天然氣管線 牽動美德俄關係

俄羅斯天然氣輸往德國的北溪二號，成為俄國普亭的籌碼。圖為位於德國境內的北溪二號天然氣接收站。(美聯社)

連接俄羅斯 和德國 的「北溪2號天然氣管道」(Nord Stream 2 pipeline)引發地緣政治焦慮，包括美國、波蘭和烏克蘭 在內的反對者，一直擔心此管道計畫會讓俄羅斯在歐洲有過大影響力，此計畫曾多次幾近終結。俄羅斯入侵烏克蘭危機最近幾周，管道會有何命運，成為美國與德關係重要癥結。

低成本 歐嚴重仰賴俄

它是從俄羅斯油田連接至德國海岸、耗資110億元的天然氣管道計畫，沿波羅的海橫跨764哩；比2011年平行運行的原北溪管道(2011 Nord Stream)容量多一倍。隨著歐洲大陸天然氣產能下降，此生產線將以相對較低成本，向嚴重依賴石油天然氣進口的德國供應天然氣。

新管道由官股佔多數的俄羅斯能源公司Gazprom所有，該公司擁有原北溪管道51%股份；包括殼牌(Shell)和溫特歇爾(Wintershall)在內的歐洲能源公司支付一半建設成本。新管道工程去年9月完成，自12月下旬來已充滿天然氣，但它投入運營前，需獲德國監管部門批准和歐盟當局審查。

俄國普亭入侵烏克蘭東部，引起國際抗議。圖為德國柏林民眾22日在俄羅斯駐德大使館附近抗議俄國侵略行徑。(美聯社)

俄國承認烏東兩共和國獨立後，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)22日宣布終止審批程序；目前尚不清楚管道審批過程會延遲多久。

俄勢力增強 美國擔心

儘管包括德俄在內的管道支持者視它為提供更便宜清潔能源的重大商業交易，但美國朝野兩黨都擔心此管道會讓俄羅斯在歐洲天然氣供應方面擁有過多影響力，會讓普亭推動重塑歐洲安全格局時，獲得更大市場和地緣政治權力。

川普在總統任期內聲稱北溪2號將使德國「成為俄羅斯俘虜」，曾試圖結束該項目未果。拜登也有雷同擔憂，隨著俄羅斯在烏克蘭周圍集結軍隊，這種擔憂更加明顯。

烏克蘭和波蘭都強烈反對這條管道。烏克蘭一直是能源中間商國家，俄羅斯公司通過烏克蘭土地為歐洲提供大部分天然氣供應時，支付該國過境費用。批評者認為，俄羅斯繞過烏克蘭是想削弱和孤立烏克蘭。

北約統一戰線 德遲疑

拜登2月初在華府與蕭茲會面後承諾，若俄羅斯進軍烏克蘭，北溪2號將停止，以加大對克里姆林宮施壓。但管道是否開始向歐洲輸送天然氣，只有柏林說了算。德國原任總理梅克爾(Angela Merkel)去年7月訪美時，美德元首同意將全力反對俄羅斯以北溪2號對付烏克蘭。

近幾個月來，德國遲遲不願承諾在俄國入侵烏克蘭時取消此管道，因此受到批評。德國外交部長貝爾博克(Annalena Baerbock)12月表示，「若烏克蘭局勢進一步升級」，將不准許北溪2號運行。由於德國政府內部分歧依然存在，蕭茲並未做出堅定承諾，直到他首度訪美才展現與北約盟國統一戰線的立場。蕭茲22日明確宣布中止北溪2號審議程序後，終結了德國模稜兩可的立場。