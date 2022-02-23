西方國家金融制裁「留一手」 俄國銀行不痛不癢

俄國普亭入侵烏克蘭東部，引起國際抗議。圖為德國柏林民眾22日在俄羅斯駐德大使館附近抗議俄國侵略行徑。(美聯社)

俄羅斯 承認烏克蘭東部兩個分離共和國為獨立實體，俄軍並以「維和」名義入駐之後，美國、歐盟 、英國22日都宣布對俄羅斯祭出最新一波制裁，主要鎖定目標為俄羅斯銀行以及俄羅斯銀行在國際市場的運作能力。

然而，路透報導分析，這波最新制裁對俄羅斯影響可能相當有限。到目前為止，西方國家都還沒有真正下重手，規模更大的制裁包裹暫時留做備案，等待危機升高時才推出；不管對俄羅斯銀行主管或與俄羅斯銀行往來的西方金融機構來說，都不會因為目前這波制裁而大傷腦筋。

美國銀行界三名高階主管便說，世界各國制裁俄羅斯銀行，對於美國銀行生意將不會造成重大衝擊或受到牽累，因為美國貸款 機構與俄羅斯經濟互動極少。

美國財政部公布的俄羅斯制裁名單，包括Promsvyazbank銀行與VEB銀行；美國也對俄羅斯主權債務做出全面制裁，拜登總統形容，俄羅斯政府向西方國家貸款的管道將被切斷。

路透報導，遭到美國、英國及歐盟的制裁行動，主要針對規模較小的銀行，俄羅斯規模最大的銀行Sberbank 、VTB確定逃過制裁行列之後，股價應聲大漲。

俄羅斯2014年吞併克里米亞(Crimea)之後，俄羅斯銀行就曾遭到西方國家強硬制裁；分析師指出，有了2014年的前車之鑑，俄羅斯國營銀行已經懂得自保，隔絕與西方市場的互動，如今俄羅斯金融機構也比八年前更知道如何因應小規模制裁。

華府智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)資深政治科學家查勒帕(Sam Charap)便說，今天的制裁動作不算重大，「問題在於接下來要怎麼做」。

路透指出，許多區域銀行與西方貸款機構最害怕的狀況，其實是俄羅斯被迫退出「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)。來自全球200多個國家、超過1萬1000多個金融機構，都使用這套國際付款體系。