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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

劇本早已寫好？烏東人民哭逃 俄媒宣傳戰開打

編譯潘勛／綜合22日電
俄國總統普亭21日宣布承認烏克蘭兩個分離的地區為正式國家，並派兵進入烏境。(美聯社)
俄國總統普亭21日宣布承認烏克蘭兩個分離的地區為正式國家，並派兵進入烏境。(美聯社)

近幾日俄羅斯電視等傳媒鋪陳烏克蘭東部因烏國部隊「入侵」而發生「種族滅絕」，俄國總統普亭21日發表全國電視講話，讓俄軍進入烏東找到冠冕堂皇的理由；大部分俄國民眾對這一波宣傳戰的反應尚未明朗，俄國準備把當前衝突升級到多高也還不清楚。

俄股蒸發2成 企業恐付極大代價

紐約時報22日報導，俄國股市當天下午大跌，相形一周前市值蒸發兩成，企業界面對西方祭出的新制裁而苦撐，普亭決定入侵烏克蘭，俄國企業可能付出更慘重的代價，但到底多大仍無法估算。

千百萬俄國民眾看到電視畫面播出大砲轟隆，屍身殘骸模糊處理，婦孺哭喊逃離；烏東分離分子向普亭求救，普亭緊急召開國安會議，再對全國發表戲劇性的演講。

但接下來會怎麼演變仍然成謎。

華府發表警訊，指俄國可能入侵烏克蘭，已有幾個月時間；俄國強大的宣傳戰機器還反唇相譏，指美國在打嘴砲；但到了上周末，一切突然改觀，由烏東占領區到克里姆林宮迴廊，入侵烏國的理由一步接一步就緒，由國營電台向全國民眾放送。

俄國營電視：8年恐懼已收尾

國營電視一號頻道(Channel 1)22日晨宣稱，目前已到「歷史時刻」；烏東由分離分子占領區的民眾，因烏國部隊入侵而發生種族滅絕，俄軍進駐後，「八年恐懼已然收尾」。

民眾有人力挺普亭，聲稱絕對該協助烏東民眾，政府至少把當地婦孺救到俄國，真是功德無量。

但俄國人民對普亭的出招有何反應，目前言之過早；普亭2014年宣布兼併克里米亞，俄國舉國歡騰，現在並未再現；普亭21日承認烏東地區俄國撐腰的傀儡政權，但接下來要把衝突升高到什麼地步，也沒人知曉。

美國及其盟友被打成戰爭販子

目前最明顯的是上周末以來，新聞報導都把美國支持的烏克蘭政府擘繪成侵略者；國營媒體把美國及其盟友打成戰爭販子。電視主播紀索約夫(Dmitri Kiselyov)痛批英國首相強生、法國總統馬克宏、土耳其總統厄多安等國際領袖，都想由戰爭牟利，烏國跟俄國一樣，都是被拖入戰爭的，美國存心是想摧毀俄國。

烏克蘭首都基輔市民22日在俄羅斯大使館前抗議，反對俄國普亭分離烏克蘭的講話。(美...
烏克蘭首都基輔市民22日在俄羅斯大使館前抗議，反對俄國普亭分離烏克蘭的講話。(美聯社)

俄媒猛報烏東砲火及死傷

俄國媒體猛報烏東公共設施毀於砲火，有人被炸得血肉橫飛，但烏克蘭境內抗議俄國的活動沒半人理睬；普亭21日下午召開國安緊急會議，還特意由電視轉播給全國，雖要與會人員暢所欲言，但不時打岔他們的各式建議。莫斯科街頭也未出現反戰示威，民眾都認為，反正自己也無法影響政府的決策。

俄國 普亭 烏克蘭

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