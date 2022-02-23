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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

俄國會迅速批准普亭對烏動武 俄軍行動恐再擴大

編譯孫梁／綜合22日電
俄國總統普亭21日下令進軍烏東地區後，22日一輛戰車行駛在烏東分離地區的頓內次克街道。(路透)
俄國總統普亭21日下令進軍烏東地區後，22日一輛戰車行駛在烏東分離地區的頓內次克街道。(路透)

俄羅斯總統普亭22日要求議會授權在國外使用軍事力量，並迅速得到聯邦議會下院「國家杜馬」的批准，顯示俄羅斯可能對烏克蘭採取更廣泛的軍事行動，並且正式確定俄軍在烏克蘭叛亂地區的部署；與此同時，俄羅斯外交部宣布將撤離駐烏克蘭使館的外交人員。

數周來，俄羅斯在俄烏邊界集結15萬大軍，為入侵烏克蘭做準備。西方國家領袖警告莫斯科在為入侵尋找藉口，並警告對烏克蘭的進攻將導致大規模人員傷亡；俄羅斯21日終於找到藉口，普亭承認烏克蘭東部的兩個分離地區為獨立國家，並宣布派出維和部隊。

俄羅斯22日進一步聲稱，對分離地區的國家承認甚至延伸到烏克蘭軍隊控制的大部分地區。

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯承認烏克蘭叛亂地區為獨立國家的邊界，是2014年宣布獨立時的邊界，包括黑海的主要港口的Mariupol港，領土範圍遠超目前叛軍控制的地區，為俄羅斯的進一步入侵和控制該地區打開了大門。

但俄羅斯尚未證實在宣布承認的兩個獨立國家部署任何部隊，表示將取決於當地的安全局勢。頓內次克(Donetsk)分離主義議會的成員布里格(Vladislav Brig)說俄軍已經進駐，但沒有得到其他叛亂高層領袖的證實，有人看到分離地區有裝甲車隊行駛，但不清楚是否為俄羅斯軍隊。

隨著世界許多國家對俄羅斯入侵和分裂烏克蘭的行為做出強烈反應，俄羅斯議迅速通過一系列法案，為更大程度地入侵烏克蘭奠定法律基礎，包括與分離地區建立軍事關係和設立俄軍的軍事基地。

派駐北約組織的德國精銳部隊22日抵達立陶宛，支援烏克蘭抗俄。(美聯社)
派駐北約組織的德國精銳部隊22日抵達立陶宛，支援烏克蘭抗俄。(美聯社)

俄羅斯長期以來否認有任何入侵烏克蘭的計畫，並將目前的危機歸咎於美國及其盟友，認為烏克蘭加入北約是對俄羅斯的生存挑戰。普亭21日在一小時的電視講話中重申了上述指控，宣布俄羅斯承認叛亂地區為獨立國家，認為烏克蘭加入北約對俄羅斯的安全構成了直接威脅。

俄羅斯要求西方國家做出正式保證，不允許烏克蘭和其他前蘇聯的加盟共和國加入北約、停止向烏克蘭輸送武器和撤出東歐地區的駐軍，但這些要求被西方斷然拒絕；普亭21日警告說，西方拒絕莫斯科的三大要求，給了俄羅斯採取其他措施來保證自身安全的權力。

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