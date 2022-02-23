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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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斥「侵略者」 拜登制裁俄羅斯

記者張文馨／華盛頓報導
俄國議會議員22日起立聆聽國歌，議會批准授權普亭總統進軍烏克蘭東部，援助俄語區的民眾。(美聯社)
俄國議會議員22日起立聆聽國歌，議會批准授權普亭總統進軍烏克蘭東部，援助俄語區的民眾。(美聯社)

俄羅斯總統普亭宣布承認烏克蘭境內分離地區為獨立國家，並派兵「維和」；拜登總統22日說，「毫無疑問，俄羅斯是侵略者」，宣布制裁兩個金融機構、普亭的三名親信，並凍結俄羅斯主權債券交易，斷絕俄羅斯募資管道；此外，拜登下令調動駐歐美軍協防北約東翼。

國務卿布林肯(Antony Blinken)宣布取消原定24日與俄國外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)在日內瓦的會談；布林肯22日說，侵略已開始，俄羅斯擺明無意外交，此時會談沒有意義。

白宮日前「原則上同意」拜登與普亭舉行峰會，時間未定，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日說，目前不考慮拜普峰會；她說，美國不會完全關上外交大門，唯有俄國撤離在烏國境內的軍隊，外交才有望成功。

拜登22日在白宮發表談話，將俄軍陳兵烏克蘭境內稱為「侵略的開端」，承認烏克蘭分離地區獨立是俄國以武力奪取更多領土的說詞，他批俄公然破壞國際法。

拜登說，「毫無疑問，俄羅斯是侵略者，美國要保持清醒看待所面臨的挑戰」。

拜登宣布制裁兩家與俄軍關係密切的金融機構，點名俄羅斯國有開發銀行(VEB)、俄羅斯工業通訊銀行(PSB)及旗下42家子公司；這兩家銀行影響俄國經濟甚鉅，掌握資金超過800億美元。

VEB手握530億美元資產，為前五大俄羅斯銀行，經手的主權債券、出口融資和貸款組合超過200億美元；PSB為俄羅斯第八大銀行，掌管俄國國防部超過七成的合約。

親近普亭的人士也遭制裁，包含俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫(Aleksandr Bortnikov)父子、PSB主席弗拉德科夫(Petr Fradkov)父子，及俄國總統辦公室第一副參謀長吉里言科(Sergei Kiriyenko)共五人，凍結其在美資產與交易。

財政部宣布，限制美國民眾與企業交易由俄羅斯央行、財政部和國有基金發行的債券；拜登說，切斷俄國募資管道，若俄還有下一步侵略行動，美也會有進一步制裁。

白宮預告，下一波金融制裁可能是將俄羅斯踢出美元支付系統SWIFT；俄國日常對外結算有八成使用美元，屆時俄國最大銀行都會受到衝擊；有關制裁俄羅斯高官，仍未排除針對普亭本人。

拜登也說，持續與德國協調，確保「關閉天然氣管線北溪2號」為制裁項目。

俄羅斯為石油和天然氣大國，可能採取減供或斷供來報復制裁，勢必衝擊全球；拜登表示，政府正在監控，確保制裁影響的是俄羅斯經濟，而非中斷全球能源供應，政府會努力緩解國民受油價上漲之苦。

此外，拜登下令調動駐歐美軍與裝備，強化美國在波羅的海的部署；他說，「這完全是防衛舉動，美國無意與俄羅斯開戰，美國會與盟友共同保衛北約(NATO)的每一寸領土」。

國防部表示，將調派在義大利的F-35戰機、在德國和希臘的阿帕契直升機，和駐義大利的800名美軍到波蘭和波羅的海附近，一周內就會行動。

拜登表示，相信俄國準備進一步發動大規模軍事攻擊，俄羅斯正在升高與烏克蘭其他地區的緊張關係，包含烏國首都基輔在內的主要城市。

「還有時間避免最糟狀況」，拜登表示，他希望外交仍可行，並重申無論俄羅斯下一步怎麼做，美國都準備好團結、清楚且堅定回應。

烏克蘭總統澤倫斯基22日對全國發表演講，呼籲國人鎮靜。
烏克蘭總統澤倫斯基22日對全國發表演講，呼籲國人鎮靜。
俄國出兵烏東兩個地區。 (聯合報系)
俄國出兵烏東兩個地區。 (聯合報系)
俄國總統普亭宣布派兵進人烏克蘭，戰雲密布，烏政府軍坦克部隊22日密集演習。(路透...
俄國總統普亭宣布派兵進人烏克蘭，戰雲密布，烏政府軍坦克部隊22日密集演習。(路透)

俄羅斯 拜登 俄國

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