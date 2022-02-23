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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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俄烏危機 拜登去年10月就與G20盟國密商 共享情報

編譯洪毅／綜合22日電
俄國承認烏東兩個地區獨立後，美國總統白登針對這兩地區宣布貿易制裁。(歐新社)
俄國承認烏東兩個地區獨立後，美國總統白登針對這兩地區宣布貿易制裁。(歐新社)

俄烏局勢緊張，「紐約時報」引述數名消息人士報導，白宮至少在去年10月就知道俄羅斯總統普亭有意染指烏克蘭，這段期間，拜登有些舉措受到質疑、有些運籌帷幄有助局勢、也有些是雙面刃；但不論如何，接下來的挑戰只會有增無減。

據報導，在去年10月的最高機密會議上，拜登從高階核心國防及情報官員口中得知普亭有意進犯烏克蘭後，所下達的最初期的重要指示是：與盟國的情報共享範圍要「極大幅度地擴大」。

若爆戰爭 避免制裁分歧

拜登如此指示的目的是要團結、並取信於國內及盟友，尤其是若戰爭真的爆發時，不會因為嚴厲制裁造成的代價而出現分歧；消息人士表示，拜登及其團隊早在去年10月羅馬G20峰會時，就開始與親密盟友商討此事。

俄國總統普亭布進軍烏克蘭東部，引起國際憤怒。圖為英國首相強森22日在議會宣布經濟...
俄國總統普亭布進軍烏克蘭東部，引起國際憤怒。圖為英國首相強森22日在議會宣布經濟制裁俄國的銀行。(美聯社)

在白宮的外交努力下，多名歐美情報官員表示，普亭一開始打的如意算盤是美歐無法就捍衛烏克蘭達成共識，也不願嚴厲制裁；但是目前的結果是普亭誤判，在美國擴大情報共享下，北約的態度愈發強硬。

去年11月下旬，拜登指示，關於普亭的計畫可以「前所未有」地大幅度公諸天下；這也反映在之後拜登一系列關於戰爭的「放話」，包括攻擊方式甚至日期等，這些談話都是在情報機構保證不會損及來源及取得程序後為之。

情報曝光 防俄羅斯真動武

這種做法是有風險的，因為這容易讓外界認為是美國想挑起戰端；但中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)及國家情報總監海恩斯(Avril Haines)支持此舉，認為讓情報「見光死」可避免俄國真的動武。

拜登的作為並非沒有批評，主要來自「不夠強硬」，或依然沒有阻止俄羅斯的軍事行動，1月下旬所謂「可能不會回應俄國小規模進犯」更讓美國的決心一度受到質疑；但不論如何，拜登至少已經推遲普亭可能的入侵。

巴希：普亭行動恐遠未結束

前國防部長幕僚長巴希(Jeremy Bash)表示，普亭的行動恐怕遠未結束，雙方對峙可能持續數月、甚至數年；美國成功團結盟友後，俄羅斯未來可能會改採小規模進犯的方式分化盟友，是拜登政府接下來的挑戰。

拜登 普亭 俄羅斯

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蓋洛普：拜登處理烏克蘭危機方式 美僅36%認同

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