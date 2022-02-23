俄軍入侵烏東 烏克蘭人焦慮等待奇蹟 學生演練逃生

被普亭宣布承認的烏克蘭東部境內的頓內次克共和國盧甘斯克共和國的烏克蘭居民，22日紛紛逃難，攜家帶眷跨過邊境到俄國境內去避難。(美聯社)

砲火互射？頓內次克 傳6聲爆炸

俄國 總統普亭下令俄軍進入烏克蘭 東部，千百萬烏克蘭民眾頓時覺得生活陷入不確定，只能等待普亭接下來的舉動以及全球領袖的反應，希望有「奇蹟出現」；烏東頓內次克市22日傳出六聲巨響，外交官指是前線軍隊砲火互射；烏東學生開始學穿防彈衣，演練疏散；頓內次克市民有人慶幸俄國終於承認他們獨立，但也有人認為接下來兆頭不妙。

CNBC網站22日報導，俄國入侵烏克蘭，引發各地股市拋售，但對4400萬烏克蘭人而言，滋味點滴各在心頭；居民佩瑞瓦爾茲娃(Olga Pereverzeva)表示，真的很害怕，她住在分離分子控制的頓內次克、盧干斯克區馬里烏波爾市(Mariupol)，距俄國邊界僅30哩，「要出現奇蹟才能拯救我們」。

俄軍止步烏東？擴大？關鍵時刻

全世界都在看俄國總統普亭的下一步。(美聯社)

烏克蘭親西方，北約組織不少成員國雖提供武器並協訓烏國部隊，但烏國沒加入北約，意味它只能獨力抵禦俄軍；現在最關鍵問題在普亭會把兵鋒止步於烏東，還是擴大到烏國更多地區，甚至拿下首都基輔市。

緊張到不可思議 烏人隨時準備逃

不少民眾指出，當前已緊張到不可思議，準備因應最惡劣態勢；家家戶戶都在準備，一旦俄軍穿透他們的城鎮，拎起手提箱就迅速逃離。

路透報導，頓內次克市中心22日傳出六起巨大爆炸聲，原因不詳，但外交消息來源指出，前線政府軍與分離分子已恢復火砲互射。

俄羅斯入侵烏克蘭東部後，基輔市的居民開始備戰，以木棒練習射擊和分辨爆炸物。（路透）

烏國東北哈爾基夫市(Kharkiv)的學生已開始學穿防彈衣，分辨爆炸物，同時演練疏散及急救，以防俄軍攻勢大作；該城市還由烏國部隊控制，坦克、戰機及曳引車工廠都設在當地，距俄國邊境僅25哩；烏國總統澤倫斯基指出，哈爾基夫市可能是俄國攻打的目標，但總統發言人表示，這麼說僅出於假設。

頓內次克部分民眾對獨立表示歡欣

烏東分離區最大城市頓內次克市民有些人對俄國決定承認當地獨立表示歡欣、感激，但另些人對接下來事態則覺得很不妙。

親俄民兵前成員德米崔指出，俄國承認當地獨立對他很重要，代表過去他與同袍灑熱血、付出心力，平民百姓的犧牲，現在終於取得成果；他期盼俄軍按21日簽定的協議抵達當地。

約40歲女士艾琳娜指出，俄國的決定雖非出乎意料，但大家都不確定要如何因應；人人都有失落感，未來很茫然；希望俄國強化支持，或有助於結束當地衝突，若是俄軍出現，就意味不必再打仗，畢竟俄國是大國，軍力強又有核武。