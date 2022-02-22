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英國衛生大臣：俄羅斯「已經開始」侵略烏克蘭

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

俄若犯烏 BBC：恐面臨「制裁之母」狠揮八重拳修理

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭宣布，承認烏克蘭東部兩個親俄地區的獨立地位，並派兵進入「維安」。路透
俄羅斯總統普亭宣布，承認烏克蘭東部兩個親俄地區的獨立地位，並派兵進入「維安」。路透

BBC報導，西方強權揚言，俄羅斯若侵略烏克蘭，準備以嚴厲的經濟制裁對付莫斯科。

美國參議院正草擬一長串制裁措施清單，號稱是「所有制裁之母」。美國總統拜登也揚言，「我承諾將祭出的制裁，將是（普亭）前所未見」。

截至目前，歐美外交官員對俄軍入侵烏東反應謹慎，拒絕明說會對俄制裁到什麼程度。但一些嚴厲制裁措施已呼之欲出，BBC列舉可能的措施如下：

一，金融限制：

把俄羅斯大型銀行踢出全球金融體系，具體說就是「Swift」——環球銀行金融電信協會，遍布全球逾200國的數千家金融機構都用這套系統交換訊息、完成交易。俄國銀行一旦被排除在外，將難以跟外國有生意往來。伊朗在2012年就遭受這種制裁，導致該國喪失可觀的石油營收與對外貿易。

二，美元結算：

美國也可能禁止俄羅斯參與任何涉及美元的金融交易，如此一來，凡是允許俄國機構用美元交易的西方公司，都將受到懲罰。這意味俄國能向海外買賣的東西將極其有限，石油和天然氣銷售將大受衝擊。

三，國際舉債：

西方強權也可能採取行動，進一步封鎖俄羅斯進入國際債市的通道。目前西方機構和銀行購買俄羅斯債券的能力已經受限，那些限制可能變本加厲，進一步切斷從境外注入俄國促進經濟成長的源頭活水。這將推升俄國借貸成本，俄羅斯盧布勢將貶值。

四，銀行列黑名單：

美國可能把俄羅斯一些銀行打入黑名單，使這些銀行幾乎不可能與外國進行任何交易。莫斯科當局將不得不紓困國內銀行，同時努力避免通膨飆升、所得崩落。任何在俄國銀行有曝險的西方投資人，都會遭殃。

五，鎖定目標管制出口：

西方國家可能限制關鍵商品出口到俄羅斯。例如，美國可能阻外企業對俄銷售內含任何美國技術的物品，包括軟體與硬體在內，尤其是汽車、智慧手機、工具機、消費電子產品都不可或缺的半導體晶片。此禁令不僅將瞄準俄羅斯國防和航太產業，也將擴及俄國整體經濟各層面。

六，能源限制：

俄羅斯經濟深深倚賴外銷天然氣和石油。西方國家可能明令，任何國家和企業若向Gazprom、Rosneft這些俄國大型能源公司採購油氣，將是非法行為。美國也可能運用外交手腕，阻止新天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2）營運。這條在波羅的海鋪設的天然氣輸送管線已建好，尚待當局批准。不過，若是禁運俄國天然氣，將進一步推升歐洲天然氣價格。

七，瞄準個人制裁：

制裁箭靶也可能對準個別人士，包括普亭的部屬，甚至普亭本人，以懲罰他們對烏克蘭侵略、威脅主權或領土完整的行為。具體措施包括：資產凍結和旅遊禁令。這些措施的可能性最高，但許多這類制裁已經加諸在俄國菁英身上，卻未能改變他們的行為。

八，不准到倫敦：

一些制裁可能限制俄籍人士在倫敦投資、居住。俄羅斯人在英國的銀行存款金額龐大，並且大買房地產，尤其是在倫敦。英國政府已矢言，將祭出「不明來源財富法令」，來處理「非法俄國資金流入倫敦」的問題，要求這些人說明錢從哪裡來。

然而，由於一些歐洲國家與俄羅斯往來較密切，且許多國家在能源方面倚賴俄方供應，歐美外交人員目前尚未對如何制裁俄羅斯達成共識。克里姆林宮也可能尋求北京援助，以減輕西方制裁的衝擊。

無論最後祭出哪些經濟制裁，都勢必讓實施制裁的國家付出很高的代價。

俄羅斯 俄國 天然氣

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