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冷戰以來最嚴峻 美駐俄大使遭敵視刁難「幾與世隔絕」

編譯洪毅／綜合21日電
莫斯科的美國駐俄大使館遭到俄方刁難，處境愈發艱難。(Getty Images)
莫斯科的美國駐俄大使館遭到俄方刁難，處境愈發艱難。(Getty Images)

美國已與俄羅斯關係惡化多年，當前的俄烏危機更讓情勢雪上加霜；Politico政治網站報導，在這樣的背景下，現任駐俄國大使蘇利文(John Sullivan)面臨俄方敵視、使館人去樓空的處境，堪稱是1950年代冷戰高峰以來最嚴峻的時候。

2019年獲任命為駐俄大使的蘇利文接受Politico訪問時說，由於美俄雙方互相驅逐外交官，駐俄人員從1200人減至150人；現在的大使館通常是一片安靜，部分樓層只見空蕩蕩的長廊及辦公室。

蘇利文表示，館舍的電梯、發電機、變壓器、燃料槽、抽水機等設備都出問題，但是俄方一直不願給予來自美國的維修人員簽證，讓現在的駐俄人員深感不便、甚至必須自行注意安全。

現在的駐俄大使館很多業務已暫停；蘇利文還說，如果俄羅斯繼續驅除外交官，那大使館將非常難以維持正常運作。

除硬體外，蘇利文還面臨安全壓力，現在的駐俄外交官遭到俄羅斯警察刁難、甚至肢體相向已非罕見；蘇利文的老友賴基(Mike Lackey)表示，家人都在美國的蘇利文現在幾乎過著「與世隔絕」的生活。

前駐波蘭大使、已退休的國務院對俄事務官員弗里德(Daniel Fried)表示，蘇利文當前面臨來自俄羅斯官方的敵意之深，堪稱是駐蘇聯大使肯南(George Kennan)1952年遭驅逐以來之最。

在當前緊張局勢下，蘇利文是美俄雙方重要的構通橋梁，試圖阻止可能的戰爭爆發，但是卻相對較少受到關注；前副國務卿畢根(Stephen Biegun)表示，這就是蘇利文的領導風格：冷靜、沉著、傾聽、注意。

國務卿布林肯(Antony Blinken)則說，蘇利文在極具挑戰性的環境，以及俄羅斯政府百般刁難下，依然以最敬業、最專業的精神代表美國。

在可見的未來，蘇利文的壓力很可能會愈來愈沉重；但是蘇利文回憶他擔任末代駐伊朗大使、曾在1979年伊朗革命時被困在使館內的叔叔威廉(William)，表示他受的教育是，當總統希望你為美國最些什麼時，除非有萬不得已的理由，不然應該是責無旁貸。

蘇利文 俄羅斯 大使館

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