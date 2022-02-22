美情報：俄國列名單 侵烏後狙殺或送集中營

烏克蘭平民在基輔附近的基地接受軍事訓練，準備保家衛國。(Getty Images)

「華盛頓郵報」20日報導，美國掌握可靠消息並通知聯合國，指俄國 已列出一份烏克蘭 人士名單，可能在軍事行動後「殺了這些人，或把他們送進集中營」。另據兩位消息人士表示，拜登 政府官員已與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的政府代表討論，讓澤倫斯基前往烏克蘭西部城市利維夫(Lviv)；白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)21日表示，美國認為俄國計畫「極度暴力」侵略烏克蘭，不僅會壓垮烏克蘭軍力，也可能造成平民傷亡。

美國駐聯合國大使克羅克(Bathsheba Crocker)在華郵20日刊出的在致聯合國人權事務高級專員蜜雪兒‧巴舍萊(Michelle Bachelet)信中寫道：「我想請閣下注意，美國最近獲得的消息令人不安。情報指出，俄國進一步入侵(烏克蘭)後的計畫，將涉及侵犯人權和虐待。」

克羅克在信中表示：「俄國在過去行動中，曾做出針對性殺戮、綁架、強迫失蹤、不公正拘留和嚴刑拷打，這些動作如今可能被用來對付反俄人士。」

克羅克說，俄軍目標包括流亡烏克蘭的俄國及白俄羅斯異議人士。

她說：「我們掌握的可靠情報顯示，俄國編列一份烏克蘭人士名單，要在軍事行動後進行狙殺，或將這些人送進集中營。另有可靠消息指出，俄軍可能動用致命措施或以其他方式鎮壓和平抗議活動。」

另外，兩位消息人士透露，美國與烏克蘭政府官員已接洽，將安排澤倫斯基前往西部城市利維夫，該城距離波蘭邊境約50哩；美國國安部發言人不予回應前述討論。

白宮官員證實，拜登與澤倫斯基21日通電話；澤倫斯基的發言人表示，總統與拜登沒有討論離開首都基輔(Kyiv)的事宜。

考量安全及俄國持續在俄烏邊境增兵，美國等西方國家與北約日前已陸續把辦事處遷往利維夫；兩名消息人士表示，烏克蘭政府也把敏感的資訊科技基礎建設和軍事指揮元件遷出基輔。

消息人士說，「他們極盡所能準備，悄悄進行。」

此外，白宮國安顧問蘇利文21日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「今日」(Today)訪問時說：「我們認為，俄軍的規模和數量，俄國盤算極度暴力的侵略計畫，將會造成烏克蘭與俄國人民和軍人的生命損失。」

他接著說：「我們也有情報顯示，會有更大規模的殘暴行徑，這不僅是兩軍的傳統戰爭，這會是俄軍鎮壓、摧毀並傷害烏克蘭的戰事。」