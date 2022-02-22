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白俄：除非北約撤兵 否則俄國可無限期駐軍

編譯林梅婕／綜合21日電
俄方宣布，俄軍在白俄羅斯舉行的聯合軍演，演習日期將延長。圖為俄軍戰機投下炸彈。(Getty Images)
俄方宣布，俄軍在白俄羅斯舉行的聯合軍演，演習日期將延長。圖為俄軍戰機投下炸彈。(Getty Images)

白俄羅斯官方21日表示，除非北大西洋公約組織(NATO)從白俄羅斯和俄羅斯附近撤軍，否則俄軍將無限期在白俄羅斯境內駐軍；華盛頓郵報(WP)報導則引用白俄羅斯反對派領袖的話，稱俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)不費一顆子彈，就讓白俄羅斯臣服。

本月10日俄羅斯派遣軍隊至白俄參加聯合演習，原本預計20日結束，但白俄卻宣布延長演習，聲稱是因為白俄與俄羅斯附近的軍事活動增加；北約直言，這是冷戰結束以來，俄羅斯在白俄最大規模的駐軍。

白俄羅斯國防部長古列維奇(Viktor Gulevich)21日強勢表態：「俄羅斯軍隊只有在客觀條件符合需求的情況下，還有我們做出決定時，才可能返回他們的永久駐地。」

「而這在很大的程度上取決於我們在西方的對手。」古列維奇強調：「在東歐地區駐紮的軍隊和武力，包括靠近白俄領土那一部分，那才是影響我們判斷局勢的因素之一。」

古列維奇也指出，當局相信他們有權要求美軍和北約成員國從白俄羅斯邊境撤軍；與白俄羅斯邊境相鄰的北約成員國包括波蘭、拉脫維亞與立陶宛，南部則與烏克蘭相鄰。

白俄羅斯流亡異議領導人士季哈諾夫斯卡婭(Svetlana Tikhanovskaya)表示，俄羅斯駐軍已經破壞白俄的國家安全和主權，讓白俄捲入這場由侵略者引爆的對外戰爭。

自白俄羅斯2020年的總統選舉以來，高票當選的總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)不斷被反對派質疑選舉舞弊，甚至引發街頭抗爭，盧卡申科幾乎要被拉下台；當時普亭曾向白俄羅斯承諾，必要時將派遣俄羅斯軍隊支援。

卡內基莫斯科中心(Carnegie Moscow Center)的白俄政治分析師施萊布曼(Artyom Shraibman)說：「這凸顯盧卡申科政權在外交和國安政策上，相當依賴俄羅斯，甚至沒有自主決定的能力。」

俄方宣布，俄軍在白俄羅斯舉行的聯合軍演，演習日期將延長。圖為俄國(左)與白俄羅斯...
俄方宣布，俄軍在白俄羅斯舉行的聯合軍演，演習日期將延長。圖為俄國(左)與白俄羅斯國旗。(歐新社)

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