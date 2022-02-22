陷外交兩難…中國高層連日磋商 挺俄也不得罪歐美

這張由俄羅斯國防部發布的照片顯示，去年8月俄國國防部長紹伊古(左)和中國國防部長魏鳳和在寧夏回族自治區觀看俄中聯合軍事演習。(美聯社)

中國最近在俄烏關係的表態上有如走鋼絲，一方面試圖打造與俄羅斯 的密切夥伴關係，另一方面防止與美國的關係更加對立；在中國國家主席習近平會晤俄羅斯總統普亭並簽署聯合聲明以來，北京 一直呼籲通過外交途徑解決俄烏爭端，與美國及其盟國的立場趨近，反映出中國高層經過多日閉門磋商後，希望繼續維持與美國的關係，避免被西方孤立和傷害自身的長遠發展。

華爾街日報(WSJ)報導，中國外交部長王毅通過線上參加慕尼黑安全會議時，使用了中國高層迄今最清晰的語言試圖緩和俄羅斯對烏克蘭 的進攻：「任何國家的主權、獨立和領土完整都應該得到尊重和維護，烏克蘭也不例外。」

習近平與法國總統馬克宏通話時，也呼籲通過對話解決俄烏危機，顯示中國無意與歐洲的距離更遙遠。

習近平在與普亭的聯合聲明中支持俄羅斯反對北約東擴，但沒有提到烏克蘭；知情者表示，北京支持俄羅斯反對北約東擴，背後是隨著中俄兩國與美國的關係惡化，習近平迫切需要展示與俄羅斯團結一致， 俄羅斯擔憂北約東擴的安全威脅，中國擔心美國干涉台灣問題損害其領土完整，兩國元首認為他們在同一條船上。

但中國似乎低估了世界對中俄聯合聲明的反應，美國和歐洲的許多人將其視為明顯的信號，顯示中國試圖聯合俄羅斯重塑對他們有利的全球秩序。

中國高層儘管展現出向莫斯科傾斜的姿態，但仍認為與美國的關係不會降至谷底最符合自己的利益，為保證經濟安全與發展，中國需要繼續獲得美國的金融和科技資源，中國認為如果在俄羅斯入侵烏克蘭時協助其躲避制裁，將損害自身利益。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會(GMF)的邦妮·葛拉塞(Bonnie Glaser)說：「中國承認與美國是競爭關係，但不想被推入到俄羅斯陣營。」

在中國最高層的政治局七常委隱身逾一周後，北京高層開始明確表態反對入侵烏克蘭的立場，尤其是鮮明地點到了烏克蘭，顯示中國確定的戰略是反對俄羅斯侵占東歐國家，同時繼續譴責美國及其盟國炒作俄羅斯的威脅。北京認為，這一戰略有助於防止與美國和西方世界的關係進一步惡化和對抗，同時也堅持了反對干涉他國內政的一貫原則。