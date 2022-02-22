烏東2分離區曾獨立爭取入俄 8年來煙硝味未散

烏克蘭東部戰火已啟，頓內次克前線一棟公寓大樓居民遷徙一空，大門也用磚封死。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭21日宣布承認烏克蘭 東部頓內次克(Donetsk)與盧甘斯克(Luhansk)兩共和國獨立，形同撕毀旨在促成烏東地區和平的一系列「明斯克協議」(Minsk Accords)，讓烏東地區的複雜糾葛，以及當前的危機局勢有增無減。

烏克蘭東部地區、尤其是兩共和國所在的頓巴斯(Donbas)地區民情普遍親俄羅斯。2014年2月，烏國爆發大規模抗爭、罷免當時的親俄政府，而俄國 對此的反應是：併吞克里米亞半島，並煽動頓巴斯地區的武裝勢力對抗烏國政府。

2014年4月，頓巴斯地區的武裝勢力攻入政府大樓，並各自成立頓內次克、盧甘斯克兩共和國，並在5月舉行公投，宣布獨立並爭取加入俄羅斯；近八年來，烏克蘭東部的煙硝味從未散去，造成超過1萬4000人死亡。

這當中最受矚目者為馬來西亞航空MH17班機在當年7月在烏東空域遭擊落，機上298名乘客及機組員罹難；馬航空難調查團隊發現，擊落客機的飛彈從頓巴斯武裝勢力控制區發射，且為俄羅斯製造。

這更加證實外界普遍的想法，即頓巴斯武裝勢力有受到來自俄羅斯的資助，儘管俄國否認此事，稱頓巴斯武裝勢力為「志願軍」。

在歐安組織(OSCE)及法國、德國等國協調下，各方曾在白俄羅斯 首都明斯克簽下一系列統稱明斯克協議的文書，旨在推動烏克蘭東部地區和平，但是成效僅止於將戰爭壓縮至零星武裝衝突，迄今難以化解。

在烏克蘭多數民眾眼中，明斯克協議無疑對俄羅斯有利、而對烏國不利，因為在該協議中，烏國應同意兩共和國包括司法及治安執法在內的高度自治，並預測兩共和國在歐安組織監督下舉行選舉後，才回歸烏克蘭版圖。

鑒於當地的親俄民情，兩共和國的投票及可能對俄羅斯有利，讓許多烏克蘭民眾無法接受，故協議窒礙難行；對俄國而言，透過協議將影響力伸進烏國的如意算盤也無法付諸實行。

現在，俄羅斯承認兩共和國之後，更有理由堂而皇之地將俄軍及武器部署兩個「國家」之內；俄烏局勢，乃至與西歐的緊張關係，無疑將更上層樓。