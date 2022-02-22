俄羅斯承認烏東2區獨立 軍隊進入維和…美英率先制裁

俄羅斯總統普亭簽署文件，承認烏克蘭東部新成立的頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。(美聯社)

俄羅斯 21日承認烏克蘭 東部的分離區為兩主權獨立共和國，並下令俄軍進入維和，美國資深官員表示，預計俄軍數小時內就會抵達烏國境內分離區；西方國家群起「強烈譴責」，控俄羅斯破壞烏克蘭主權，美國和英國率先宣布制裁，聯合國 安理會緊急舉行會議討論此事。

但包含美國在內，都並未斷言「這就是侵略」，美國政府資深官員在背景簡報會表示，會持續外交運作，直到坦克開動；美國將持續密切關注俄羅斯的行動，以決定下一步回應。

中國籲克制 鼓勵外交解決

美國有線電視新聞網(CNN)報導，安理會21日晚間9時舉行緊急會議，討論此事。中國駐聯合國大使張軍在聯合國安理會緊急會議上表示，中方已經清楚表達立場，各方都必須克制，避免加劇緊張，中方樂見並鼓勵所有外交解決的努力，呼籲各方持續對話協商，在平等與相互尊重的基礎上，尋求合理的解決辦法。

聯合國安全理事會21日晚間9時舉行緊急會議，討論烏克蘭最新情勢發展。美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)說，俄國宣稱派遣俄軍入烏克蘭分離地區是「維持和平」，「這是胡說八道，我們都知道他們(指俄羅斯)葫蘆裡賣什麼藥。」

相較多數國家代表在會中譴責俄羅斯逕自宣布承認烏克蘭境內的國家獨立，中國對俄羅斯態度相對溫和；中國駐聯合國大使張軍說，烏克蘭眼下情勢為許多複雜因素作用的結果，中國認為，所有國家都應依據聯合國憲章的宗旨與原則，以和平方式解決國際爭議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與中國國務委員暨外交部長王毅就北韓議題，及俄羅斯侵略烏克蘭局勢通話，國務院發布的摘要僅一句：「布林肯強調需要維護烏克蘭主權和領土的完整。」

普亭：烏克蘭不只是鄰國

俄羅斯21日宣布承認烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區，自行宣布獨立的頓內次克人民共和國(Donetsk People's Republic)和盧甘斯克人民共和國(Luhansk People's Republic)為主權獨立國家。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)向全國發表電視談話時表示，此舉意謂著2014年明斯克協議的失敗，批評烏克蘭加入北約的雄心，指向對俄國的直接攻擊威脅。

「烏克蘭對我們來說，不只是一個鄰國，而是我們自己的歷史、文化和精神世界不可分割的一部分。」普亭也同步下令俄軍進入頓巴斯「維持和平」。

最為積極促成俄羅斯與西方國家談判的法國透過聲明譴責俄羅斯最新行動，呼籲聯合國安理會開會，通過與歐洲相關的針對性制裁；英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)推文表示，英國22日將宣布對俄羅斯的最新制裁。

拜登：支持烏克蘭主權領土完整

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登已簽署行政命令，禁止美國人在這兩處分離主義者掌握的地區投資或貿易，若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國將與盟國、合作夥伴協調迅速而嚴厲的制裁措施。

相較拜登政府先前斬釘截鐵稱，只要任何一名俄軍越過烏克蘭邊境，就會招致嚴重後果；拜登政府資深官員21日表示，自2014年以來，俄羅斯軍隊該地區的行動「一直都是如此」，美國將密切關注俄方行動，22日會採取進一步措施。

拜登21日分別和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話，根據白宮公布的通話摘要，拜登與馬克宏強烈譴責俄羅斯承認分離地區是獨立國家，將討論下一步如何應對；拜登告訴澤倫斯基，重申美國支持烏克蘭主權和領土的完整，以及說明美國將實施的制裁計畫。

國務卿布林肯(Antony Blinken)透過聲明表示，這是對烏克蘭主權和領土完整的明確攻擊，俄羅斯總統普亭再次明確無視國際法和規範，破壞明斯克協議。

英國首相強生(Boris Johnson)在記者會表示，普亭此舉破壞國際法，莫斯科的行動是壞預兆和悲慘訊號。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，俄羅斯為烏東境內的分離主義者提供經濟和軍事支持，為烏克蘭境內的衝突火上澆油，莫斯科正在試圖自導自演捏造藉口入侵烏克蘭；「盟國強烈敦促俄羅斯選擇外交路線，立即撤回在烏克蘭內部與邊境的軍事部署。」

美國國務院21日再度呼籲，在烏克蘭境內的美國公民盡快離開，且為維護外交人員安全，駐利維夫(Lviv)的外館人員將留宿波蘭，定期返回烏克蘭處理手上業務。