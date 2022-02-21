我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：若俄羅斯侵烏 華府擬切斷美俄銀行通匯往來

米爾斯海默：若中國攻台 美國基於兩理由勢必出兵保台

路透：若俄羅斯侵烏 華府擬切斷美俄銀行通匯往來

中央社／華盛頓、紐約20日綜合外電報導
俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）。 路透
俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）。 路透

路透20日獨家引述3名消息人士說法報導，美國拜登政府已備好針對俄羅斯的一系列初步制裁措施，其中包括禁止美國金融機構替俄國主要銀行處理交易。

這些制裁措施只有在俄國入侵烏克蘭的狀況下才會實施，旨在阻斷目標俄國銀行與美國銀行之間的國際支付往來業務，以打擊俄羅斯經濟。

雖然美國當局曾稱，銀行往來限制將是一系列制裁計畫的一環，但這是媒體首度報導，華府打算切斷俄國在美的通匯銀行關係，這種關係堪稱全球資金流動基礎。

消息人士透露，此外，美國也將動用最強大的制裁工具，即將某些俄國個人和企業列入指定制裁名單（Specially Designated Nationals List，SDN名單 ）。此舉形同將制裁對象徹底踢出美國銀行系統、禁止他們與美國人貿易，並凍結其在美資產。

據消息人士說法，上述計畫實施前仍可能更改，且目前無法確認具體制裁目標。不過，他們認為，俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）、國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯國有開發銀行（VEB）和天然氣工業銀行（Gazprombank）等俄國頂級金融機構將是潛在主要目標。

專家告訴路透，儘管切斷通匯往來的殺傷力不若將制裁對象列入SDN名單，但這種手段仍可能導致目標銀行難以進行美元交易，而全球貿易大多仰賴美元進行。

專研國際貿易的華府律師喬吉（Kay Georgi）表示：「由於大多全球貿易交易都是透過美元進行，這是一種有效制裁手段，但尚未（將制裁對象）列入更複雜而致命的SDN名單。」

俄國 俄羅斯 華府

上一則

米爾斯海默：若中國攻台 美國基於兩理由勢必出兵保台

延伸閱讀

中國70城房價止跌 路透：房地產交易有望復甦

中國70城房價止跌 路透：房地產交易有望復甦
美情報曝俄已下令西境軍隊侵烏 拜登、普亭同意辦峰會

美情報曝俄已下令西境軍隊侵烏 拜登、普亭同意辦峰會
俄烏風雲詭譎…普亭稱軍演完撤軍 卻又與白俄延長軍演

俄烏風雲詭譎…普亭稱軍演完撤軍 卻又與白俄延長軍演
烏克蘭局勢持續緊張 俄國延長在白俄軍演

烏克蘭局勢持續緊張 俄國延長在白俄軍演

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電