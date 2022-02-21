轉播北京冬奧賠錢？NBC仍看好未來巴黎及洛杉磯奧運

各國代表團20日出席閉幕式。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)2014年以77億5000萬元買下奧運賽事七年轉播權，但本屆北京冬奧 的賽事收視率不盡理想，加上國際奧委會在許多爭議事件上的處理引起各界質疑，不少民眾拒看；據收視率調查公司尼爾森(Nielsen)統計，15日全國只有1220萬人收看冬奧轉播，比起2018年平昌冬奧少了42%，將近腰斬。

不過，儘管電視收視率下跌，但串流收看人數卻成長；截至19日，NBC串流直播35億分鐘的北京冬奧賽事，相較2018年平昌冬奧為22億分鐘。

美聯社分析，今年的冬奧賽事與去年夏天的東京奧運 一樣，為了防疫採取閉環管理，現場完全沒有觀眾的喝采，即便遠在千里之外，觀眾也會因為場面太過冷清而提不起勁；此外，俄羅斯女子花式滑冰選手卡蜜拉．瓦莉娃(Kamila Valieva)因痛失金牌而在會場上崩潰大哭的一幕更令人揪心，教練不但沒安慰還厲聲責問「為何放棄」，令外界看到了金牌背後近乎不人道的訓練模式。

另一方面，「北京」這個詞本身就讓今年冬奧失焦；由於中國的人權紀錄，從香港國安法問題到維吾爾族集中營爭議，讓國際奧委會因決定在北京舉辦比賽飽受抨擊。

阿拉巴馬州 體育通訊傳播學程主任比林斯(Andrew Billings)就說：「考慮到投資與收益的比例，NBC現在肯定相當後悔。」

不過，NBC體育新聞部主席貝瓦奎(Pete Bevacqua)說，今年冬奧的收視人數與預估值不相上下，廣告商決定買進廣告時段前都是基於正確數據評估；他並未透露今年NBC轉播冬奧賽事是否有盈利。

NBC公開表示，目前沒有向奧委會要求修改合約、更訂權利金或乾脆認賠殺出的打算；專家也認為，由於奧運賽事能吸引車商、啤酒商的廣告進駐，預料NBC不會輕易放棄奧運賽事轉播權；NBC奧運轉播部主任贊科(Gary Zenkel)就表示，仍對接下來的2024巴黎奧運與2028洛杉磯奧運的轉播收益持樂觀態度。