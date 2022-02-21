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冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2026冬奧分布義北 選手質疑：不符奧運精神

編譯洪毅╱綜合20日電
各國代表團20日出席閉幕式。(美聯社)
各國代表團20日出席閉幕式。(美聯社)

2022年北京冬奧閉幕後，下屆冬奧為「2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧」，但是舉辦地遠不止這兩座城市；此舉固然讓奧運更為環保、不致鋪張浪費，但是部分選手對此作法很有意見，甚至稱此舉「不符奧運精神」。

科爾蒂納丹佩佐(Cortina d'Ampezzo)曾是1956年冬奧的主辦城市，而2026年的冬奧舉辦地將不僅止於科爾蒂納丹佩佐及米蘭，還包括安泰塞爾瓦(Anterselva)、巴塞爾加迪皮內(Baselga di Pine)、博爾米奧(Bormio)、利維尼奧(Livigno)、菲耶姆梅谷地(Val di Fiemme)等。

這幾個主辦地橫跨義大利北部倫巴底(Lombardy)、特倫提諾-上阿迪傑(Trentino-Alto Adige/Südtirol)、威尼托(Veneto)等三個大區，散布面積達2萬2000平方公尺(約1萬平方英里)；舉例來說，同樣是高山滑雪，男子與女子比賽卻分別在博爾米奧及科爾蒂納丹佩佐舉行，兩城鎮的車程長達五小時。

這樣子的布局，讓在近兩屆冬奧奪下一面銀牌、兩面銅牌的義大利滑雪運動員費代麗卡·布里尼奧內(Federica Brignone)說是「不符奧運精神」。

之所以會如此的原因，是因為奧運會大興土木的鋪張浪費及不環保，讓愈來愈多城市興趣缺缺，因此國際奧會(IOC)提出「2020年改革倡議」(Agenda 2020)，讓奧運申辦更為靈活，可以多個城市聯合申辦，並使用既有的體育場館等設施。

對此布里尼奧內說，固然從預算及環保的角度來看，使用既有的場館是好事，但是接下來的冬奧卻是「各運動員待在屬於自己的地方」，與奧運會追求的氛圍恐怕是有違的。

來自挪威的滑雪運動員盧卡斯·布拉森(Lucas Braathen)也表示，她不喜歡這個樣子，因為「大家聚在同一個地方的感覺實在很好，我來到此地就是想要認識新的外國朋友，看看各種不同的文化，但是現在這樣(指2026年冬奧)卻把大家分開了。」

奧運 滑雪 運動員

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