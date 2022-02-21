北京自己看開心？CNN：冬奧國際文宣不成功

各國代表團20日出席閉幕式。(美聯社)

今年冬季奧運 於北京 時間20日晚間正式閉幕，但相比於2008年夏季奧運的成功，當時中國讓世界看到了「經濟起飛、天下一家」的中國發展現況；然而，今年北京當局針對奧運會的國際文宣並不成功，未能真正改變國際上對於中國的看法，有線電視新聞網(CNN)報導指出，今年的冬奧北京「並沒有改變外界對中國的看法」。

對於中國而言，2022年冬季奧運無疑是史上「最成功的一年」；不只賽前最擔憂的Omicron病毒沒有在中國境內擴散，中國代表隊更在今年冬奧摘下九金四銀二銅的佳績，破歷年來水準並超越美國排名全球第三；此外，根據國際奧委會的數據，今年中國有6億人同時收看冬奧轉播，彌補了美國大量減少的收視人群，預估今年的冬奧轉播將成為史上收看人數最多的一屆。

另一方面，由於賽前圍繞著中國人權紀錄的政治因素隨著比賽開幕而淡化，今年整場奧運賽事沒有出現抗議活動；雖然俄羅斯滑冰選手卡蜜拉．瓦莉娃(Kamila Valieva)的藥檢禁藥呈陽性仍獲參賽引起爭議，但至少在中國境內而言，相關資訊均被屏蔽；因此從去年12月開始西方國家出現的抵制冬奧浪潮，除了開閉幕式少了部分大國元首以外，並沒有對冬奧造成實質影響。

然而，如果跳脫中國觀察本屆奧運，世人對於中國的態度難因為本次賽事改觀，北京不過是藉奧運平台反擊其他國家對中國的批評。

例如北京遴選一名派駐中印邊境 ，並曾與印度士兵爆發流血衝突的解放軍士兵做為聖火傳遞人，引起新德里當局嚴厲抗議；又或者是讓維吾爾族滑雪選手丁尼格．伊拉木江(Dinigeer Yilamujiang)加入聖火傳遞隊，顯然正面「槓上」國際上對其種族滅絕的指控；北京當局的這些作為在在向世人揭示中國日益自信的態度，隨時準備接受並回擊任何對他的挑戰。

雜誌「中國體育內幕」(China Sports Insider)主編德雷爾(Mark Dreyer)說：「本屆的奧運相當成功，但如果跳脫中國視角，會發現中國還是那個中國，並沒有改變世人對他的看法。」