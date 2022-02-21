1北京2世界 「泡泡」冬奧落幕 一起邁向未來？

各國代表團20日出席閉幕式。(美聯社)

北京冬奧 20日安全閉幕卻詭譎，美聯社分析，此次冬奧在對抗新冠肺炎疫情的封閉環境下舉行，歷經俄羅斯選手禁藥風波和中國隊美中混血滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)炫風。

北京冬奧場地大多為人造雪，但也有部分是真的下雪；鳥巢與國家游泳中心承襲2008年夏季奧運模樣，只有首鋼滑雪大跳台完美混搭冬季仙境和鏽帶工業景致。

外媒與中國看法迥異

國際媒體對北京冬奧的看法與中國官媒迥異，西方媒體稱之為「極權冬奧」，譴責國際奧委會(IOC)在不尊重民主與人權的國家辦奧運，許多西方政府外交抵制北京冬奧。

北京冬奧未出現重大後勤狀況，只有因應疫情的防疫 措施；兩年前，新冠肺炎病例率先在中國出現，但冬奧嚴格防疫讓北京變成兩個世界，一個封閉隔離的賽場，一個正常運轉市區，冬奧防疫泡泡上月23日以來迎接數千人，僅463人確診。

環內檢疫人員功勞最大，權力最大。圖為檢疫人員在北京首都機場待命整理行李。

不意外，北京國營媒體歌頌此消息；環球時報報導，「成功將賽事與病毒隔離，讓病毒對體育賽事的影響降至最低，反映中國清零政策的效率與靈活度，此次冬奧的經驗也能啟發中國城市調整防疫政策。」

禁藥風波罩頂的俄羅斯2020年底被國際體育仲裁法庭(CAS)懲處，禁止以國家名義出賽至今年12月16日，俄國選手以俄羅斯奧委會(ROC)征戰北京冬奧，卻又捲入禁藥風波。

俄烏緊張讓冬奧蒙塵

俄羅斯與烏克蘭的地緣緊張情勢讓北京冬奧蒙塵，歐洲國家預期的「冬奧停戰」並未發生；IOC主席巴赫(Thomas Bach)說：「即便國家面臨衝突分裂，各國運動員仍擁抱彼此」。

中國隊此次表現亮眼，尤其是拿下兩金一銀的谷愛凌，她不僅在運動方面締造新紀錄，她的粉絲一度癱瘓新浪網伺服器；中國雪板好手蘇翊鳴也以一金一銀，受到同胞愛戴。

跨國和諧？遙不可及

北京奧運是繼2018年平昌冬奧、2021年東京奧運 後，第三場在亞洲舉行的奧運，全球1萬6000名運動員和觀眾在完全與外界隔離的城市中，看到無數北京冬奧宣傳標語「 一起邁向未來」(Together for a Shared Future)；然而，此次冬奧嚴峻且距離感強烈，寒氣不僅反映天氣，也映照其冷漠本質，凸顯疫後共同未來和奧運標榜的跨國和諧多元，似乎都遙不可及。