冬奧／成本飆天價 美高山滑雪奪牌數「前景慘」

美國高山滑雪 隊今年北京冬奧 只拿到一面獎牌，為1998年以來最低；但美國今後在高山滑雪項目的得牌前景可能更加黯淡，原因是，想在美國參與高山滑雪競賽的成本，愈來愈接近天價。

根據美國滑雪和單板滑雪協會(US Ski & Snowboard)2019年對滑雪俱樂部、學院和大學的調查，開啟初級滑雪比賽生涯的總成本可能高達50萬元，其中包括所有從參加滑雪營、學費到更專業設備及參賽費用等等。

前滑雪選手和家長眼看這項運動已轉向極富有人群的那一端，已發出警訊。

2010年和2014年美國超級大回轉(Super G)奧運 會獎牌得主韋布雷希特 (Andrew Weibrecht) 表示，「我國正遇到麻煩，選才的範圍變得非常小，很難找到最有才華的運動員」。他因為擔心運動成本上升，最近開始積極參與滑雪管理工作。

美國滑雪和單板滑雪協會總裁兼執行長戈德施密特(Sophie Goldschmidt)承認，「成本，確實是吸引和留住運動人才的難題，我們需要設法降低成本，如果沒有政府對運動的資助，選手只能依賴捐助者、贊助商、俱樂部、度假村合作夥伴、義工和更大的體育社區支持，才能實現夢想」。

戈德施密特指出，滑雪俱樂部訓練費是年輕選手比賽費用最花錢的部分，調查顯示，14歲以下選手的滑雪俱樂部和季票費用可能高達1萬8000元，至於在滑雪學院費用可能高達5萬元。

滑雪比賽一向所費不貲，但美國前滑雪選手、NBC奧運評論員波里諾(Steve Porino)表示，以前住在山區城鎮附近的人都可滑雪，但現在美國只有百分之一的人有能力參與滑雪競賽。「世界各地滑雪競賽都愈來愈貴，」波里諾說：「但美國帶頭『向錢衝』。」

有錢人可以送子女去紐西蘭參加休賽期訓練，為最早自10月起的比賽做準備。波里諾2020年曾撰文形容，花得起大錢的家長們獲得「經濟興奮劑」優勢。

滑雪設備日益專業化，可能是沒有財力的滑雪者另一障礙。韋布雷希特回憶昔日單板滑雪比賽官方限制兒童只能使用一對滑雪板，甚至記下序列號；「它確實讓競爭環境更公平，」韋布雷希特說：「現在我看到年輕小孩擁有多對滑雪板；我認為這是一種文化和心態的改變。」

眼看解決成本問題的努力遲遲沒有任何進展，韋布雷希特說：「肯定有動機不去降低這項運動的成本。」