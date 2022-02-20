冬奧／挪威金牌數又第一 祕訣「玩體育」還「藏私」？

挪威是一個僅500萬人口的國家，本屆冬奧卻創紀錄地摘下15面金牌。圖為挪威隊獲得男女混合4×6公里接力滑比賽項目的金牌。(美聯社)

2022年北京冬奧 將於20日閉幕，挪威再次成為奪下最多面金牌的國家，為何人口僅500萬的國家能夠有如此成就，引來多國體育界好奇；「紐約時報」報導，其祕密可能在全國普及、且不講競爭的體育風氣，以及部分技術藏私所造就。

雖然挪威民眾可以說自出生就與雪為伍，但挪威並不是從一開始就在冬奧賽場上大放異采；1988年卡加利冬奧時，挪威只奪下五面獎牌，金牌掛零，獎牌數排名第11，對這一北國來說是不可接受的難堪成績。

30年後情況翻轉，挪威在2018年平昌冬奧奪下39面獎牌，其中有14面金牌，獎牌數世界第一，金牌數與奪下31面獎牌的德國 相同，而德國人口數是挪威的16倍。

挪威在過去30年間做了什麼，各國都好奇，於是紛紛在平昌冬奧之後派代表到挪威了解到底怎麼回事；美國滑雪 和單板滑雪協會(U.S. Ski & Snowboard)前會長博登斯坦納結束訪程後得出結論：所有國家都有可能像挪威一樣強大，但挪威很可能也有藏私。

挪威可能藏私的地方在於對運動器材技術的掌握，例如開發更符合空氣動力學的滑雪服，還有領先他國的滑雪板等。

挪威也對體育本身研究甚深，例如當各國認為高山滑雪就像短跑，專注於爆發力訓練時，挪威發現高山滑雪更像長跑，故著重加強有氧訓練等。

固然博登斯坦納認為，挪威的體育環境並非遙不可及，但這是個跨度達30年的長期競賽。

挪威從30年前開始加速推動兒童體育活動，確保所有兒童都有高品質的體育活動近用權，幾乎全國所有社區都有體育性質的俱樂部；而且重點在於，將兒童體育活動的重點放在參與感與社交，而非競爭，甚至不為13歲以下兒童舉辦體育比賽。

與其他國家從年輕人中發掘體育人才，讓體育成為他們的專屬不同，挪威幾乎所有人都會參與其中；參加本屆冬奧高山滑雪項目的麥格拉斯(Atle McGrath)就表示：「不論表現是好是壞，大家所經歷過的事情其實都差不多。」

挪威的特質在麥格拉斯身上凸顯出來，他在高山滑雪曲道及大曲道的賽事都沒有得名，但是當他落後冠軍12秒才衝過終點線時，他依然擺出勝利的手勢，因為所有挪威運動員都是如此。