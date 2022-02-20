冬奧／亞裔奪金 難逃虎爸虎媽、移民犧牲等刻板印象
每屆奧運，美國代表隊成員都會受到各方關注，專家指出，儘管亞裔運動員所占比例在近年來已有所增加，但媒體對亞裔選手的報導仍缺乏深度，常繞著選手「有嚴格的爸媽」、「移民之路犧牲很大」、「生活強調紀律」等敘述模式打轉。
專家指出，雖然這些確有可能是奧運選手生活的關鍵成分，但其他諸如選手的熱情和性格特質等面向，不被媒體重視報導或被抹除，反映的是：亞裔美國人長期處在危險的歷史情境中，人們拒絕將亞裔美國人描述為「完整的人」，即使在精英運動領域也是如此。
仍有「黃禍」種族主義隱喻
「放眼歷史，長期用來描繪亞裔美國人的用語，就算談的是亞裔美國奧運選手這樣的正面新生代，仍普遍帶有『黃禍』種族主義色彩隱喻和總是視亞裔為『模範少數族裔』，」亞裔美國人研究協會(Association for Asian American Studies)主席詹妮弗．何(Jennifer Ho)說：「即使這些用語已被重新包裝過，仍然是將亞裔美國人指涉為集體的一部分。」
20多年前，華裔前冰后關穎珊的父親關惠棠(Danny Kwan)就常被形容為她成功的背後推手。幾十年後，花式滑冰選手周知方(Vincent Zhou)的父母也被放入相同框架下—他們為了讓兒子出人頭地，做出了很大的犧牲。
事實上，幾乎所有亞裔美國奧運選手都被說成「家人為他犧牲很多」，不論是日裔花式滑冰兄妹亞歷克斯和邁婭．澀谷(Alex 和 Maia Shibutani)、日裔花式滑冰選手長洲未來(Mirai Nagasu)、韓裔單板滑雪選手金善(Chloe Kim)，都是如此。然而，當人們談到單板滑雪隊員肖恩懷特(Shaun White)的成就時，始終都是歸功他本人對這項運動的純粹熱愛。
詹妮弗．何指出，奧運選手與父母和生活中其他人物的關連，都只能視為他們成功的表面因素，但媒體不斷強化這樣的敘述，持續關注移民故事，其結果是：亞裔美國人對美國來說永遠是「新人」，不管他們已在此成家立業了多久。
曼尼托巴大學歷史學教授、加拿大花式滑冰管理機構 Skate Canada成員蒂娜．陳(Tina Chen)也表示，媒體經常加深亞裔美國人與更多美國人之間的距離；曾有媒體引述關穎珊的前教練卡羅(Frank Carroll)說法：「亞裔從出生第一天就被要求紀律。這種教育『哲學』和美國小孩從小被教導『親愛的，你有權堅持你的看法！』大不相同。」蒂娜．陳說：「歸根究底，人們說的是：我們不承認亞裔美國人本身就是完整的公民，所以人們一直在尋找亞裔美國人與所謂『普通美國人』之間的差異。」
「模範少數族裔」描述有害
詹妮弗．何指出，在「模範少數族裔」神話背景下，這些描述尤其有害；這麼多報導不斷強化奧運選手移民父母的「好移民」 敘事，有可能讓亞裔運動員陷入與其他邊緣群體競爭的局面。然後，隨著時光流逝，主流社會會更加安於這些敘述，因為這就是所謂「同化的故事」。她說，「人們會期待亞裔遵守規則，努力在既定框架內做到最好，而且亞裔還應該心存感激」。
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