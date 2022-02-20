冬奧／亞裔奪金 難逃虎爸虎媽、移民犧牲等刻板印象

花式滑冰選手周知方是美國隊在本屆冬奧獲得花式滑冰團體賽銀牌的功臣之一，但媒體只聚焦父母為他出人頭地而做出的犧牲，忽略他對運動的熱愛和付出。(美聯社)

每屆奧運 ，美國代表隊成員都會受到各方關注，專家指出，儘管亞裔 運動員所占比例在近年來已有所增加，但媒體對亞裔選手的報導仍缺乏深度，常繞著選手「有嚴格的爸媽」、「移民 之路犧牲很大」、「生活強調紀律」等敘述模式打轉。

專家指出，雖然這些確有可能是奧運選手生活的關鍵成分，但其他諸如選手的熱情和性格特質等面向，不被媒體重視報導或被抹除，反映的是：亞裔美國人長期處在危險的歷史情境中，人們拒絕將亞裔美國人描述為「完整的人」，即使在精英運動領域也是如此。

仍有「黃禍」種族主義隱喻

「放眼歷史，長期用來描繪亞裔美國人的用語，就算談的是亞裔美國奧運選手這樣的正面新生代，仍普遍帶有『黃禍』種族主義色彩隱喻和總是視亞裔為『模範少數族裔』，」亞裔美國人研究協會(Association for Asian American Studies)主席詹妮弗．何(Jennifer Ho)說：「即使這些用語已被重新包裝過，仍然是將亞裔美國人指涉為集體的一部分。」

20多年前，華裔前冰后關穎珊的父親關惠棠(Danny Kwan)就常被形容為她成功的背後推手。幾十年後，花式滑冰選手周知方(Vincent Zhou)的父母也被放入相同框架下—他們為了讓兒子出人頭地，做出了很大的犧牲。

事實上，幾乎所有亞裔美國奧運選手都被說成「家人為他犧牲很多」，不論是日裔花式滑冰兄妹亞歷克斯和邁婭．澀谷(Alex 和 Maia Shibutani)、日裔花式滑冰選手長洲未來(Mirai Nagasu)、韓裔單板滑雪選手金善(Chloe Kim)，都是如此。然而，當人們談到單板滑雪隊員肖恩懷特(Shaun White)的成就時，始終都是歸功他本人對這項運動的純粹熱愛。

詹妮弗．何指出，奧運選手與父母和生活中其他人物的關連，都只能視為他們成功的表面因素，但媒體不斷強化這樣的敘述，持續關注移民故事，其結果是：亞裔美國人對美國來說永遠是「新人」，不管他們已在此成家立業了多久。

曼尼托巴大學歷史學教授、加拿大花式滑冰管理機構 Skate Canada成員蒂娜．陳(Tina Chen)也表示，媒體經常加深亞裔美國人與更多美國人之間的距離；曾有媒體引述關穎珊的前教練卡羅(Frank Carroll)說法：「亞裔從出生第一天就被要求紀律。這種教育『哲學』和美國小孩從小被教導『親愛的，你有權堅持你的看法！』大不相同。」蒂娜．陳說：「歸根究底，人們說的是：我們不承認亞裔美國人本身就是完整的公民，所以人們一直在尋找亞裔美國人與所謂『普通美國人』之間的差異。」

「模範少數族裔」描述有害

詹妮弗．何指出，在「模範少數族裔」神話背景下，這些描述尤其有害；這麼多報導不斷強化奧運選手移民父母的「好移民」 敘事，有可能讓亞裔運動員陷入與其他邊緣群體競爭的局面。然後，隨著時光流逝，主流社會會更加安於這些敘述，因為這就是所謂「同化的故事」。她說，「人們會期待亞裔遵守規則，努力在既定框架內做到最好，而且亞裔還應該心存感激」。