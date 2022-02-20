冬奧／俄涉禁藥 不頒獎…美團體滑冰 閉幕前領不到銀牌

體育仲裁法庭19日駁回九位美國花滑選手向國際奧委會提出的上訴要求，使得美國代表隊想在20日北京冬奧閉幕前領到花式滑冰團體賽銀牌的希望破滅。圖中右一、二分別為陳楷雯、陳巍。(美聯社)

體育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport，CAS)19日在北京駁回九位美國花式滑冰選手共同向國際奧委會提出的上訴要求，使得美國代表隊想在20日北京冬奧 閉幕前，於公開儀式上領到花式滑冰團體賽銀牌的希望破滅；他們可能得再等數月甚至數年，才能領到獎牌。

CAS在約兩個半小時的線上聽證後宣布：「維持國際奧委會執委會14日決定：不在2022北京冬奧期間舉行花式滑冰團體項目頒獎儀式。」詳細理由將在幾天內公布。

北京冬奧花式滑冰團體賽7日完賽，由俄羅斯 奧委會隊奪冠，美國隊第二，日本隊第三；但8日頒獎儀式前，俄隊15歲滑冰小將瓦莉娃(Kamila Valieva)被驗出禁藥殘留陽性反應，而她正是俄羅斯隊奪得團體冠軍的關鍵角色。

CAS在14日裁定，瓦莉娃在禁藥風波案審議期間可繼續參與個人賽程；但國際奧委會表示，所有涉及她的頒奬儀式及獎牌，都須等到她的案子完成審理程序後再頒發。

巴赫：贈選手火炬非安撫

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)16日曾特別與美國滑冰隊會面90分鐘，並致贈「奧運 火炬」給美國滑冰選手；巴赫表示，這次會議是由國際奧委會提議，旨在「直接聽取選手感受」，送給選手「奧運火炬」是表示感謝，但「絕非為獎牌而安撫」。

美國滑冰隊九位團體賽成員包括男子單人組陳巍(Nathan Chen)和周知方(Vincent Zhou)，女子單人組陳楷雯(Karen Chen)，冰舞組合哈貝爾(Madison Hubbell)與杜諾惠(Zachary Donohue)以及卓特蘭(Madison Chock)與貝茨(Evan Bates)，花式滑冰雙人組尼里姆(Alexa Knierim)和弗雷澤(Brandon Frazier)。

瓦莉娃獲准參加女子單人花式滑冰比賽，在自由滑冰項目獲得第四名；她17日比賽時，美國選手和官員均刻意離席。

美：俄又無視「乾淨運動」

美國奧會執行長赫希蘭德(Sarah Hirshland)對CAS裁定允許卡莉娃持續參賽表示不滿，指美國奧會「對此決定傳遞出的信息感到失望」，它讓選手在公平競爭環境中競賽的信心受損；赫希蘭德還指出，「這顯然是俄羅斯系統性和普遍無視乾淨運動的又一章」。