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隋文靜/韓聰雙人花滑奪金 239.88分刷新紀錄 中國9金史上最佳

編譯洪毅／綜合19日電
北京冬奧雙人花滑19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤，仍以總分239.88奪冠，奪得奧運金牌。圖為二人在長曲比賽中。(Getty Images)
北京冬奧雙人花滑19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤，仍以總分239.88奪冠，奪得奧運金牌。圖為二人在長曲比賽中。(Getty Images)

北京冬奧雙人花滑19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤...
北京冬奧雙人花滑19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤，仍以總分239.88奪冠，奪得奧運金牌。圖為二人在長曲比賽中。(Getty Images)

有「葱桶」暱稱的中國花式滑冰組合隋文靜、韓聰繼2018年平昌冬奧後再上層樓，於19日(北京時間，以下同)的花式滑冰雙人賽事上奪下金牌，並三次打破世界紀錄；截至目前，中國已在本屆冬奧奪得15面獎牌、其中金牌9面，暫居第三，已是史上最佳成績；美國則已奪得24面獎牌，其中金牌8面，暫居第四。

隋文靜、韓聰組合在2018年平昌冬奧時總分為235.47，僅以0.43分落後於德國組合阿莉安娜·薩維琴科(Aljona Savchenko)、馬索(Bruno Massot)，奪得銀牌；現在這對「葱桶」組合以239.88的總分打破世界紀錄，超過俄羅斯組合葉夫根尼婭·塔拉索娃(Evgenia Tarasova)、莫洛佐夫(Vladimir Morozov)0.63分。

北京冬奧雙人花滑項目19日決賽，中國選手隋文靜（上）、韓聰（下）組合雖在長曲項目...
北京冬奧雙人花滑項目19日決賽，中國選手隋文靜（上）、韓聰（下）組合雖在長曲項目出現失誤，仍以總分239.88奪冠，收穫奧運金牌。圖為二人在長曲比賽中。(路透)

隋文靜、韓聰組合於18日花式滑冰混合雙人賽事的短曲比賽上，在電影「不可能的任務」(Mission Impossible)的配樂下完成零失誤、高水準動作，以84.41分創下世界紀錄。

而在19日的長曲比賽上，這對組合以「惡水上的大橋」(Bridge Over Troubled Water)為配樂進場，其後內三周跳表現並未特別突出，但是開場漂亮的四周捻轉不但讓場內觀眾歡聲雷動，更是獲得155.47高分的關鍵，讓總分達到239.88分。

北京冬奧雙人花滑19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤...
北京冬奧雙人花滑19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤，仍以總分239.88奪冠，奪得奧運金牌。圖為二人在長曲比賽結束後，激動擁抱。(Getty Images)

北京冬奧雙人花滑雙人19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目...
北京冬奧雙人花滑雙人19日決賽，中國選手隋文靜（左）、韓聰（右）組合雖在長曲項目失誤，仍以總分239.88奪冠，奪得奧運金牌。(歐新社)

隋文靜在比賽結束後不禁喜極而泣；隋文靜說，他們一路走來，從一開始並未被外界看好，這讓他們在今天的賽場上更加全力以赴。

隋文靜、韓聰組合還在花式滑冰團體賽事中的雙人比賽上，以82.83分奪下該比賽的世界紀錄，惟中國在本賽事的總分落居第五，並未奪牌。

美國八金 暫居第四

中國過去在冬奧的表現並不突出，2018年平昌冬奧的成績是1金、6銀、2銅，在各國間位列第15；但是今年在地主國及歸化運動員的加持下，目前已奪下9金、4銀、2銅，已是史上最佳成績，僅次於挪威及德國。

至於美國，目前的表現是8金、9銀、7銅，位列中國之後；但俄羅斯深陷禁藥風波，該國奪下的6金、11銀、14銅中，部分獎牌可能會被撤回而頒予其他國家，讓獎牌榜有進一步變動的可能。

北京冬奧將於當地時間20日晚在北京閉幕。

北京冬奧 德國 俄羅斯

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