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恐成導火線？烏克蘭一士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭軍方通報，一名士兵19日早上在烏國東部遭親俄分離主義分子砲擊身亡。圖為烏國軍隊示意圖，非當事人。美聯社
烏克蘭軍方通報，一名士兵19日早上在烏國東部遭親俄分離主義分子砲擊身亡。圖為烏國軍隊示意圖，非當事人。美聯社

路透報導，烏克蘭軍方通報，一名士兵19日早上在烏國東部遭親俄分離主義分子砲擊身亡。烏東本周發生的暴力事件引發人們擔憂，認為這可能會是俄國出兵的導火線。

烏克蘭軍方臉書（Facebook）頁面指出，自當天開始以來，發生19起親俄分子違反停火協議事件，過去24小時澤發生66起相關事件。烏國軍方指出，親俄分離主義分子使用重型大砲砲擊20多處定居地，而這是明斯克協議明令禁止的。

中央社／基輔19日綜合外電報導

烏克蘭軍方今天通報近幾週以來首名士兵陣亡的消息，並且指控俄羅斯支持的叛軍加劇攻擊。與此同時，與烏克蘭接壤的俄國羅斯托夫州宣布進入緊急狀態

烏克蘭東部軍方指出，在鄰近俄國邊界的烏東分離主義者控制地區，一名烏國士兵在當地被炸傷身亡。烏國緊急服務部門指稱，有兩名員工在昨天的一波攻擊中受傷。

俄媒報導，位於俄烏邊界的俄國羅斯托夫州（Rostovskaya oblast）州長戈盧別夫（VasilyGolubev）已宣布當地進入緊急狀態，因為愈來愈多人口從烏東叛亂地區進入該州。

戈盧別夫在會議中表示：「有鑑於抵達人數不斷增加的趨勢，我們認為宣布本州進入緊急狀態有其適當性。」

烏克蘭 俄國 緊急狀態

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