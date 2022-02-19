俄國展開核武軍演 普亭親自督陣 美估俄邊境駐軍19萬

圖為普亭總統2019年校閱演習。（美聯社）

俄國 軍方18日宣布戰略核武部隊19日展開軍事演習，總統普亭將親自監督；值此俄國、烏克蘭 邊境對峙緊張時刻，藉此向外界宣示俄國乃核武大國的事實；俄國在烏國東部扶植的兩傀儡領袖已敦促地區民眾疏散到俄國境內；美國外交界指出，目前駐紮烏東的部隊人數已達19萬，西方國家擔憂俄國已準備入侵烏克蘭。

俄國國防部 指出，這次戰略核武演習將發射多枚洲際戰道導彈及巡弋飛彈；克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，普亭總統將由國防部戰情室監督軍演，並親自校閱導彈發射作業。

俄國國防部強調，這次核戰略部隊軍演已籌畫多時，旨在檢查號令系統及戰鬥人員即時接戰能力，另測試核武及傳統武器的耐用程度。

俄國軍方18日宣布戰略核武部隊19日展開軍事演習，總統普亭將親自監督。此次戰略核武演習將發射多枚洲際戰道導彈及巡弋飛彈。圖為俄軍2020年12月在演習中發射洲際飛彈。（美聯社）

俄國每年都會對其戰略核武部隊舉行大規模軍演，但此次演習特別凸顯其黑海艦隊；黑海艦隊駐紮在克里米亞半島，而俄國2014年由烏克蘭奪走克里米亞後，予以兼併。

華府警告，俄國部隊加速集結，即將找藉口入侵烏克蘭；俄國部隊與烏克蘭東部守軍火砲、坦克、榴彈砲演習18日晨轉趨激烈，基輔當局表示，已下令給各部隊節制相關演習，以免給莫斯科找藉口發動侵略。

與此同時，俄國控制的烏東頓內茨克人民共和國(Donetsk People’s Republic)領袖普希林(Denis Pushilin)上電視發表演說，指烏克蘭部隊即將入侵當地，故敦促境內民眾立即往俄國境內疏散；鄰近的盧干斯克共和國 (Luhansk People’s Republic)領袖也有類似動作，還下令給能拿起武器的男子準備抵禦所謂的烏軍即將入侵。

俄國新聞頻道都播出頓內茨克地區18日下午空襲警報大作。

烏克蘭當局表示，無意動武奪回俄國控制下的頓內茨克及盧干斯克地區；外交部長庫貝拉(Dmytro Kubela)發推文表示，俄國散播假消息，誣指烏國發起攻勢，基輔當局斷然駁斥。

美駐歐洲安全合作組織(OSCE)大使卡本特(Michael Carpenter)18日在會議上發布聲明指出，美方評估俄國駐烏國邊境部隊，已由1月的約10萬，目前增至16萬9000到19萬之間，是二戰以來歐洲規模最大的軍事動員。