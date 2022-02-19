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法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

兩黨沒共識 …參院對俄制裁法案停滯

編譯盧炯燊／綜合18日電

美國一直指責俄羅斯有可能入侵烏克蘭，儘管民主、共和兩黨國會參議員幾乎沒有人有所質疑，但在制裁俄羅斯法案上卻無法達成一致，最終只能同意發表措詞強硬的聲明。

參院17日通過的聲明只屬毫無約束性的決議，僅是嚴厲譴責俄羅斯總統普亭在俄烏邊境作出「挑釁和魯莽」的軍事集結；由於國會休會至2月最後一個星期，因此在此期間再無辯論。

部分參議員稱讚這個聲明，說證明了參院在危險的時刻，可以團結起來發出強烈的支持信息，但更多人認為是個倒退；參院外交關係委員會最高階共和黨人里施(Jim Risch，愛達荷州)就感嘆說，兩黨都說想要有同樣的結果，但卻只得到(只有聲明)這樣的結果。

最近數星期，里施與參院外交關係委員會主席、民主黨籍的梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)一直商討，希望通過這個「所有制裁之母」(mother of all sanctions)的法案。

根據法案內容，美國可立即懲罰俄羅斯官員和實體，包括制裁普亭；此外，除了美國自2014年以來承諾提供基輔的27億元安全援助外，還將授權拜登總統使用1941年的「租借法案」，提供烏克蘭軍事裝備。

然而從一開始，兩黨在如何對待俄羅斯北溪2號(Nord Stream 2)天然氣管道的問題上產生分歧，未能就對俄制裁法案達成一致，單在這方面就停滯了數星期。共和黨的克魯茲(Ted Cruz，德州)堅持要在俄羅斯進攻烏克蘭前就制裁，但民主黨擔心這會破壞外交上的努力，尤其是歐洲的斡旋。

據熟悉兩黨談判的助理表示，隨著談判沒有進展，包括參院少數黨領袖麥康諾等重要人物也鬆口，表示即使沒有國會的制裁法案，拜登也可以單方面實施制裁。此外，參院共和黨人也公布了自己的制裁法案，為烏克蘭政府提供額外5億元軍事援助。

但梅南德茲指責這只是黨派姿態，認為黨派的勝利只是發出分裂的信息，只會有利於普亭；儘管無法達成制裁議案，但里施警告俄羅斯，如果入侵烏克蘭，法案將會得到更多支持。

俄羅斯 參院 烏克蘭

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