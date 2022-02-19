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美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

新聞評論／普亭侵烏 邪惡天才或魯莽領袖？

記者胡玉立／綜合報導
圖為普亭總統2021年校閱演習。（美聯社）
圖為普亭總統2021年校閱演習。（美聯社）

烏克蘭危機愈演愈烈之際，外界對於俄羅斯總統普亭到底是什麼樣的領袖，似乎看法分歧。他是狡猾的謀略家？還是冒進的侵略者？是理性地虛張聲勢？還是因疫情而更偏執魯莽？

在莫斯科，許多分析人士仍堅信，普亭本質上仍是理性的，入侵烏克蘭風險如此大，他集結龐大軍隊的目的，只是一場非常有說服力的虛張聲勢之舉。但也有人認為，疫情期間的普亭已出現思路的根本改變，可能讓他變得更偏執、更不平和更魯莽。

近兩年來，與所有西方領導人不同，普亭將自己置身於一個無病毒的繭居，國家電視台顯示他獨自在房間裡以電話會議舉行大多數重要會議，連他自己的部長也與他保持一定距離。在普亭必須做出重大決定之際，許多莫斯科評論員對他下一步會對烏克蘭做出什麼事感到困惑，也發現他多少處於某種脫離現實的心理狀態。

政治學家、普亭人權委員會前成員舒爾曼(Ekaterina Schulmann)談到普亭最近公開露面時表示，「他給人的印象是煩躁、缺乏興趣、不願深入研究任何新事物。大家發現，普亭自2020年春天以來，一直處於與世隔絕狀態，休息時間越來越少」。

分析人士指出，與普亭過去任何行動相比，大舉入侵烏克蘭絕對是大動作。2014年，克里姆林宮使詐讓俄羅斯軍隊不開一槍占領克里米亞；普亭在烏克蘭東部煽動代理人戰爭，也讓他得以否認自己引發衝突。

「發動全面戰爭完全不符合普亭的利益，」莫斯科高等經濟學院世界經濟和國際事務主任利哈切娃 (Anastasia Likhacheva) 說：「我很難找到開展這場運動的合理解釋。」她指出，即使普亭能夠控制烏克蘭，這場戰爭也不會如他所願地削弱北約在東歐的勢力，北約盟國反而會「比從前更團結」，可能在俄羅斯西部邊境部署強大新型武器。

為克里姆林宮提供建言的莫斯科著名外交政策分析師盧基亞諾夫(Fyodor Lukyanov)說，普亭現在的目標是「迫使冷戰結果做出部分修改」，但他認為普亭不會全面入侵烏克蘭，而會使用「特殊、不對稱或混合作法」，其中包括讓西方相信他真的準備進攻了。

「虛張聲勢必須非常有說服力，」盧基亞諾夫表示，美國強稱俄羅斯準備入侵烏克蘭，「正在以200%的速度參與其中」。按照這種分析思路，美方正一面倒地將普亭誇大為邪惡天才。

不過，對普亭虛張聲勢觀點持懷疑態度的人指出，普亭在疫情期間採取了過去不太可能採取的行動；例如，對網絡嚴厲鎮壓。位在維吉尼亞州阿靈頓的CNA俄羅斯研究機構主任科夫曼(Michael Kofman)表示，「認為不可能出現戲劇化結果的人，可能沒有觀察到普亭過去兩年的質變。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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