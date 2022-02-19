去年大舉徵兵 烏克蘭娘子軍抗俄：我們不怕他們

烏克蘭軍人中，女兵占15%，一旦開戰，其中不少人將站上最前線。圖為一名女兵在邊境哨卡前整理軍容。（美聯社）

俄烏局勢緊繃，為防止俄羅斯 可能的進犯，烏克蘭 軍隊嚴陣以待；「華爾街日報」報導，在這樣的緊張局勢中，女性的角色因此而凸顯出來，占全體烏軍15%的女性，當中不少將在戰爭爆發時站上最前線。

去年12月，烏克蘭頒布法令，要求體格健全、從事特定職業的18至60歲女性兵役登記，以為可能的戰爭做動員準備。

英國 亞伯立斯威戰爭學者珍妮‧馬特斯(Jenny Mathers)表示，大舉向女性進行潛在的徵兵，可能會產生「即使是女性也要當兵」的心理及象徵性變化，故容易被視為是事情已到緊迫關頭之舉。

另一個典型的女性徵兵國為以色列，其周遭幾乎所有國家都與之為敵；而在美國，直到2015年才開放所有部隊、職位讓女性加入，在英國則是2018年。

但是對烏軍中的3萬2000名女性士官兵來說，並不是所有人都抱持這樣的想法，尤其自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島後，許多女性更抱持著保家衛國的心而來。

親歷蘇聯解體及2014年俄烏武裝衝突、剛從病中休養完畢的的50歲烏軍上兵奧克薩娜‧庫茲瑪(Oksana Kuzma)表示，在前線沒有男性與女性之別，「我會離開醫院，住進營區，穿上迷彩服，還有我的包包，哪裡需要我們，我們就去哪裡。」

危險不分男女，同樣曾親歷八年前俄烏武裝衝突的醫護兵卡捷琳娜‧普莉瑪克(Kateryna Pryimak)曾經在2015年在烏東一場朋友的婚禮上遇襲，親眼看到同袍喪生；現在，普莉瑪克致力於消弭烏軍中性別歧視，以促進女性角色、提高戰力。

曾在透明國際(Transparency International)擔任公關主任的伊琳娜‧蕾巴柯娃(Iryna Rybakova)現在則在東部前線擔任士官；蕾巴柯娃說，俄軍的集結，反而讓大家更為團結，前線15萬士兵已經整裝完畢。

庫茲瑪則說，當年蘇聯進軍阿富汗，加速國家解體，現在對烏克蘭的潛在進犯可能會重演此事；「如果他們來了，這裡會遍地棺材，但是我們不怕他們」。