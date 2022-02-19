拜登確信普亭將攻烏克蘭…就這幾天 鎖定基輔

俄羅斯部隊日前冒雪向俄烏邊境挺進。（美聯社）

拜登 總統18日表示，有理由相信俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)已經決定入侵烏克蘭 ，俄國軍隊可能在幾天內或下周攻擊烏克蘭首都基輔；普亭同日則表示，願以外交解決當前危機，但美國和北約要全盤接受俄羅斯的安全要求，沒法妥協。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)18日與俄羅斯國防部長蕭伊古(Sergey Shoygu)通話，盼俄羅斯降溫緊張局勢，撤離在烏克蘭邊界的軍隊，並尋求外交解決。

「估計駐紮在烏克蘭邊界的俄軍人數在16萬9000到19萬人之間」，美國駐歐洲安全合作組織(OSCE)大使卡彭特(Michael Carpenter)表示，這是冷戰以來，歐洲出現最大規模的軍事動員。

俄烏緊張情勢自去年底開始升高，美國政府過去一直研判普亭尚未做出最後決定；俄羅斯也一直否認有侵略烏克蘭的計畫，稱這是西方國家的假訊息作戰。

拜登18日在白宮發表10分鐘談話，指俄羅斯持續散布假訊息，試圖捏造藉口準備軍事入侵，「此時此刻，我確信他(指普亭)已經做了(侵略)決定，我們有理由這麼相信」。

拜登援引情報表示，俄軍會鎖定擁有280萬名無辜百姓的烏克蘭首都基輔。

當記者再次追問：「你確信普亭將入侵烏克蘭？」拜登肯定答覆稱，「是的」。

拜登說，美國不厭其煩讓外界知道俄羅斯的計畫，並非因為尋求衝突，而是為了盡力防止俄羅斯合理化自己的侵略行動，警告俄羅斯別輕舉妄動；若俄羅斯這麼做，就須為災難性選擇負責，西方國家將團結一致，實施嚴厲制裁。

拜登表示，美國和北約盟友會捍衛北約的每一寸領土，確保集體安全，美國不會揮軍烏克蘭，但會繼續支持烏克蘭人民。

「重返談判桌猶未為晚。」拜登呼籲俄羅斯以外交方式解決危機，他說，美俄外長已決定24日在歐洲會晤，若在此之前俄羅斯就動手了，就等於俄羅斯關上外交大門，選擇戰爭，俄國須付出巨大代價。

在拜登發表談話前，普亭表示，俄羅斯不接受妥協，呼籲西方國家完全接受他的提議。

所謂的安全保證，指的是俄羅斯要求北約不得接受烏克蘭及其他前蘇聯國家加入，以及北約的軍事部署須比照1997年水準，不得東擴威脅俄羅斯；美國與北約已公開拒絕俄國要求，俄羅斯也透過書面答覆稱，將以包含軍事在內的方式被迫回應。

此外，國務卿布林肯(Antony Blinken)和副總統賀錦麗(Kamala Harris)18日都在德國參與慕尼黑安全會議，布林肯說，俄羅斯近日持續強化在烏克蘭邊境的部署，佯裝面臨挑釁不得不回應，以利入侵烏克蘭，這都讓美國警惕。

賀錦麗會晤北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)時表示，將與北約和美國盟友保持密切合作，應對情勢發展；美國始終致力於主權和領土完整的原則，美國會保持和俄國的對話與溝通，也會致力於採取正確行動。