谷愛凌旋風推動 北京冬奧史上收視率最高

滑雪金牌選手谷愛凌在北京冬奧締造的旋風，激勵更多人從事冬季運動。(中新社)

美、中7億人收看 社媒25億人次參與

在谷愛凌(Eileen Gu)這樣的運動明星網紅帶動下，北京冬奧已成為史上收視率最高、社媒參與度最高的冬奧會；奧運 首周吸引將近6億中國人、逾1億美國人收看。社群媒體 掀起看奧運熱潮，光是奧運官方頻道，就有多達25億人次參與。

國際奧委會(IOC)公布數據，冬奧會首周吸引近6億中國觀眾，是有史以來收視率最高的冬奧會。截至10日，逾5億1500萬人收看中國中央電視台的奧運轉播。它也是美國收視率最高的冬奧會，有逾1億美國人觀看國家廣播公司(NBC)直播。NBC指出，13日NFL超級盃之後，北京冬奧正吸引更多美國人關注。

除了看電視，社群媒體上的奧運粉絲更是活躍；本屆冬奧有25億人觀看奧運官方頻道，是數位化參與度最高的冬季奧運會。

香港立法會議員李梓敬( Dominic Lee Tsz-king)認為，有人味的故事是吸引觀眾的一大原因；「有些人特別關注對結果不滿意的南韓運動員或美國出生卻代表中國參賽的選手，像是谷愛凌」。

值得注意的是，滑雪 金牌選手谷愛凌在這次北京冬奧締造的旋風，正激勵更多中國人從事冬季運動。

谷愛凌首金當天 滑雪板銷量立即飆升

當谷愛凌8日以中國隊員身分拿下她第一面奧運金牌那天，與她個人風格相似的滑雪板銷量立即飆升；光是阿里巴巴的天貓零售網站銷量，就比前一日猛增450%。

社群媒體監測公司65db China數據顯示，與去年同期相比，2月中國社群媒體平台有關滑雪的討論激增700%。「在滑雪場排隊時，人人都在談論谷愛凌，」陝西省滑雪愛好者、兩歲孩子的母親張佩，在微信發文說。

西山滑雪場排隊人潮 綿延逾1公里

社群媒體熱潮化為實際行動，人們成群結隊前往滑雪場；距離北京一小時車程的西山滑雪場，擠滿了帶孩子第一次滑雪的父母；排隊等著進入度假村的人潮綿延逾一公里。

不過，行業分析師表示，中國可能得想辦法延續國人對冬季運動的興趣，否則這股熱潮很可能只是曇花一現。

瑞士滑雪商業專家瓦納特(Laurent Vanat)表示，「目前中國的滑雪場大都被視為是滑雪遊樂場，而不是山區度假勝地，一次性滑雪者占滑雪總人次很大一部分」。

自2015年成功申辦冬奧以來，北京推出一系列政策發展策略，鼓勵全國發展冬季運動。今年1月，中國國家統計局宣布，中國已實現鼓勵3億人參加冬季運動的目標。