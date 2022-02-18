谷愛凌再奪冠 北京冬奧2金1銀完美收官

在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷愛凌奪金。（歐新社）

北京冬奧 18日(美東17日)舉行自由式滑雪 女子U型場地技巧決賽，18歲中美混血滑雪好手谷愛凌 (Eileen Gu)前一天以排名第一晉級決賽，壓軸出場展現精湛技術，首輪便以93.25分拉開與對手的差距，第二輪再創高峰跳出95.25分，第三輪則以慶祝方式做出許多可愛動作，輕鬆拿下金牌，締造冬奧選手在同一場奧運的三個自由式滑雪項目都奪牌的紀錄。

谷愛凌此次在北京冬奧比賽中分別獲得自由式滑雪大跳台金牌、坡面障礙技巧銀牌，以及U型場地技巧金牌，締造女子自由式滑雪三項比賽同時獲獎的紀錄。

自由式滑雪女子U型場地技巧決賽分三輪進行，取其中一次最高成績拚高下。

谷愛凌前一日以排名第一晉級決賽，首輪壓軸出場，慣例在出發前冥想過並稍微筆畫過動作後才出發；穩定且確實的做出六個技巧動作，以93.25高分排名第一；專家分析，谷愛凌巧妙運用亞洲選手身型嬌小的優勢，善用抗離心力，做出更高難度的動作。

加拿大選手凱茜·夏普(Cassie Sharpe)首輪以89分名列第二，加拿大選手瑞秋·卡克(Rachael Karker)轉體落地時不慎以雪板卡到平台，影響動作流暢性，但仍以87.75分排名第三。

中國選手李方慧首輪以背滑加大起跳幅度，以81.75分排名第五；張可欣一開始就以超快速度驚豔四座，但後繼無力，無法維持高度與速度，最終以78.75分排名第七。

李方慧第二輪表現亮眼，精進首輪動作幅度與動作難度，一舉拉高成績與排名，以86.50分排名第四；張可欣第二跳時，原想再挑戰1080卻不慎跌倒，失望蹲著滑回等分區，僅獲25.75分排第十。

第二輪結束後，谷愛凌95.25以分維持第一，夏普以90分居次，愛沙尼亞選手凱莉‧西爾達魯(Kelly Sildaru)以87分排名第三。

第三輪，李方慧在連續900轉體時失敗滑倒，只得16.75分，最終以最佳成績86.5分排名第五。

張可欣在第三輪挑戰1080高速轉體，卻以背面重落地倒地不起，多名醫護員立刻上前關切，現場觀眾鴉雀無聲，所幸最後自行起身滑出場，她賽終以78.75分排名第七。

谷愛凌第三輪出發前已確定奪金，她激動與兩位教練擁抱並強忍喜悅淚水，才滑向賽道；她在第三跳中，並未繼續挑戰動作，而是盡情享受滑雪樂趣，做出諸多逗趣可愛動作，慶祝自己奪金，隨後便滑回等分區。

賽終，谷愛凌以95.25分奪金，加拿大選手包辦銀銅，由夏普以90.75分守住銀牌，卡克則以87.75分排名第三。