我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏克蘭動用「重型武器」

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

谷愛凌再奪冠 北京冬奧2金1銀完美收官

編譯陳韻涵／綜合17日電
在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷愛凌奪金。（歐新社）
在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷愛凌奪金。（歐新社）

北京冬奧18日(美東17日)舉行自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，18歲中美混血滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)前一天以排名第一晉級決賽，壓軸出場展現精湛技術，首輪便以93.25分拉開與對手的差距，第二輪再創高峰跳出95.25分，第三輪則以慶祝方式做出許多可愛動作，輕鬆拿下金牌，締造冬奧選手在同一場奧運的三個自由式滑雪項目都奪牌的紀錄。

谷愛凌此次在北京冬奧比賽中分別獲得自由式滑雪大跳台金牌、坡面障礙技巧銀牌，以及U型場地技巧金牌，締造女子自由式滑雪三項比賽同時獲獎的紀錄。

自由式滑雪女子U型場地技巧決賽分三輪進行，取其中一次最高成績拚高下。

谷愛凌前一日以排名第一晉級決賽，首輪壓軸出場，慣例在出發前冥想過並稍微筆畫過動作後才出發；穩定且確實的做出六個技巧動作，以93.25高分排名第一；專家分析，谷愛凌巧妙運用亞洲選手身型嬌小的優勢，善用抗離心力，做出更高難度的動作。

加拿大選手凱茜·夏普(Cassie Sharpe)首輪以89分名列第二，加拿大選手瑞秋·卡克(Rachael Karker)轉體落地時不慎以雪板卡到平台，影響動作流暢性，但仍以87.75分排名第三。

中國選手李方慧首輪以背滑加大起跳幅度，以81.75分排名第五；張可欣一開始就以超快速度驚豔四座，但後繼無力，無法維持高度與速度，最終以78.75分排名第七。

李方慧第二輪表現亮眼，精進首輪動作幅度與動作難度，一舉拉高成績與排名，以86.50分排名第四；張可欣第二跳時，原想再挑戰1080卻不慎跌倒，失望蹲著滑回等分區，僅獲25.75分排第十。

第二輪結束後，谷愛凌95.25以分維持第一，夏普以90分居次，愛沙尼亞選手凱莉‧西爾達魯(Kelly Sildaru)以87分排名第三。

第三輪，李方慧在連續900轉體時失敗滑倒，只得16.75分，最終以最佳成績86.5分排名第五。

張可欣在第三輪挑戰1080高速轉體，卻以背面重落地倒地不起，多名醫護員立刻上前關切，現場觀眾鴉雀無聲，所幸最後自行起身滑出場，她賽終以78.75分排名第七。

谷愛凌第三輪出發前已確定奪金，她激動與兩位教練擁抱並強忍喜悅淚水，才滑向賽道；她在第三跳中，並未繼續挑戰動作，而是盡情享受滑雪樂趣，做出諸多逗趣可愛動作，慶祝自己奪金，隨後便滑回等分區。

賽終，谷愛凌以95.25分奪金，加拿大選手包辦銀銅，由夏普以90.75分守住銀牌，卡克則以87.75分排名第三。

北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽結束，左起為亞軍加拿大選手...
北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽結束，左起為亞軍加拿大選手夏普、冠軍中國選手谷愛凌以及季軍加拿大選手卡克。（歐新社）
在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷...
在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷愛凌以95.25分成績，無懸念奪得金牌。（Getty Images）
在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷...
在北京冬奧18日早上舉行的自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，18歲中美混血選手谷愛凌奪金。（歐新社）

滑雪 谷愛凌 北京冬奧

上一則

聯國交鋒 布林肯要求俄羅斯「別鬧了」

延伸閱讀

圖輯／冬奧唯一谷愛凌 自由式滑雪3項都奪牌

圖輯／冬奧唯一谷愛凌 自由式滑雪3項都奪牌

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金
冬奧／谷愛凌從小就是主角命 網友翻出兒時跳芭蕾萌樣

冬奧／谷愛凌從小就是主角命 網友翻出兒時跳芭蕾萌樣
關注人權 德國冬奧雙金選手：再也不去中國

關注人權 德國冬奧雙金選手：再也不去中國

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05
夏威夷州居民壽命長，可活80.9歲。圖為去年7月25日第一夫人吉爾．拜登前往視察時，當地民眾載歌載舞歡迎。（美聯社）

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

2022-02-11 13:40
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金