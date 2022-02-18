冬奧女子冰球金牌戰 加拿大復仇 贏了美國

美國冰球女將17日在北京冬奧比賽中以二比三衛冕失敗，輸給加拿大隊，痛失金牌。加拿大隊則七場全勝。圖為著紅衣的加拿大選手著白衣的美國隊選手在拚搶。（路透）

北京冬奧即將進入尾聲，萬眾矚目的女子冰球冠軍賽結果於17日出爐，美國隊衛冕失利，被加拿大 以3比2擊敗，加拿大也為四年前的冬奧決賽輸給美國一敗成功雪恥；另一位美國滑雪 選手雪佛林(Mikaela Shiffrin)更是大爆冷門，不僅整場冬奧個人賽中一面獎牌未獲，甚至在17日的高山滑雪女子混合賽中未完賽即出局。

加拿大7場全勝 奪該國冰球史上第5金

自1998年冬奧將女子冰球納入競賽項目以來，加拿大和美國就一直是該項的常勝軍，兩國曾對上四次；本屆加拿大在隊長瑪莉-飛利浦‧波林(Marie-Philip Poulin)的領軍下，以七場全勝的強勢進攻奪下該國女子冰球史上第五面金牌，而美國僅維持兩面。

波林也在奪冠後表示：「我全身顫抖，2018年那場比賽真的非常、非常、非常艱難，在那之後我們花了一些時間思考，如何做調整才能團隊和個人都變得更好。」

美國冰球前鋒名將喜萊莉‧奈特(Hilary Knight)一人先是領先打進六球，讓兩隊比數拉近至3比1；接著亞曼達‧凱賽爾(Amanda Kessel)在最後13秒又成功得分，但最後仍以一分之差落敗。

「我們射門次數太少 無法追上」

賽後受訪時，奈特難掩失落的情緒表示：「我們射門的次數太少，實在無法追上。我感到非常失落、也很心碎，好像讓我們的國家失望了。」

美國滑雪選手雪佛林在北京冬奧大爆冷門，不僅整場冬奧個人賽中一面獎牌未獲，還在17日的高山滑雪女子混合賽中因跌倒，未完賽即出局。（美聯社）

雪佛林大爆冷 個人賽未獲獎牌

然而，最能體會奈特心情的不外乎是滑雪名將雪佛林，她參加五項個人賽不只一面獎牌都沒拿到，最佳成績也只有第九名。

雪佛林繼女子高山滑雪兩項比賽失利後，她的狀態甚至無法完成自己最擅長的其他項目，包括17日的女子高山滑雪混合賽；「我很確定，我對自己有太多疑慮，」她說：「我感到非常失望，也很挫敗。」

雪佛林：我感覺自己像個笑話

日前的高山滑雪女子大曲道第一輪比賽中，雪佛林因摔倒出局；而17日的高山滑雪第二項迴轉賽(slalom)中，她又再次摔倒，直接棄賽黯然離去，她坦言：「現在，我感覺自己像個笑話。」

年僅26歲的雪佛林過去曾拿下兩枚奧運 金牌和一枚奧運銀牌，另外還有六面世界錦標賽的金牌及三項世界杯冠軍；面對這次冬奧失利，高山滑雪混合賽的教練克斯多夫奇(Paul Kristofic)也表示：「她的打擊非常大。」