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冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

捲入禁藥又頻失誤 俄小將花滑長曲錯失獎牌痛哭

‍編譯盧炯燊／綜合17日電
捲入禁藥疑雲的俄羅斯15歲女子單人花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）17日在自由式滑冰項目比賽中，錯誤百出並摔倒，因無緣獎牌而痛哭。（Getty Images）
捲入禁藥疑雲的俄羅斯15歲女子單人花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）17日在自由式滑冰項目比賽中，錯誤百出並摔倒，因無緣獎牌而痛哭。（Getty Images）

瓦莉娃失常 隊友包辦金銀

北京冬奧女子單人花滑長曲比賽，俄羅斯美少女軍團未能如願壟斷三面獎牌，捲入禁藥風波的15歲俄羅斯奧委會選手瓦莉娃(Kamila Valieva)，在多個動作嚴重失準後，未獲獎牌。但其餘兩位俄羅斯奧委會選手就表現出色，世界冠軍舒夏巴高娃(Anna Shcherbakova)及世界賽季軍杜蘇娃(Alexandra Trusova)包辦金、銀牌，日本選手坂本花織摘銅。

俄羅斯15歲女子單人花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）17日在...
俄羅斯15歲女子單人花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）17日在自由式滑冰項目比賽中，錯誤百出並摔倒。（美聯社）

原是奪金大熱門的瓦莉娃壓軸出場，卻被壓力擊倒，在自由滑場上出現多次重大失誤，開場的四周轉體的轉數不足，接着連續幾個跳躍動作都有失誤。三周半跳失手後用手撐地，後外三周跳更著冰失敗而坐跌地上。

她後半段的跳躍動作亦至少出現兩次失誤，連環跌倒，斷送短節目排首位領先的優勢，自由滑只得141.93分，總分224.09分，從第一名退到只得第四名無緣獎牌，她賽後情緒崩潰淚灑冰場，在等候區低頭，難掩傷感。

俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva），表現失常。（路透）
俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva），表現失常。（路透）

賽前為瓦莉娃風頭蓋過的的另一俄羅斯選手，世界冠軍舒夏巴高娃完全發揮水準，表現出眾，以總分255.95分奪金；杜蘇娃251.73分收獲銀牌；日本坂本花織以233.13分摘銅。由於瓦莉娃未入三甲，頒獎儀式可如常舉行。

在短節目一度落後於瓦莉娃的夏巴高娃，對賽果表示滿意，認為自己滑得乾淨利落。而僅以四分之差飲恨，取得銀牌的杜蘇娃則對裁判表示不滿，認為他們沒考慮到她的動作難度更大，知道得分後也一度落淚。

坂本花織則很高興自己打破俄羅斯壟斷頒獎台的局面。

在比賽結束，瓦莉娃離開賽場後不久，工作人員開始為18日的頒獎禮做準備。捲入禁藥風波的瓦莉娃，儘管在體育仲裁法院上訴得直，可續參賽，但國際奧委會表示如果她進入三甲，就不會舉行頒獎禮，而現在已不存在這個問題。

杜蘇娃婉拒回應任何有關瓦莉娃的問題，只表示很高興有頒獎儀式。

華裔選手劉美賢名第7 陳楷雯16

代表美國出賽的華裔選手劉美賢(Alysa Liu)排名第七，瑪麗亞貝爾(Mariah Bell)排第十，陳楷雯(Karen Chen)排第16名。

陳楷雯在賽後表示，很遺憾未獲獎牌；她先前在花式滑冰團體賽女子長曲項目，以131.52分拿下第4，助美國隊摘下銀牌。

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