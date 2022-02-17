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平權議題再起 女子花滑選手為何很少穿褲裝？

記者胡玉立╱綜合報導
加拿大冰舞選手派珀‧吉列斯在14日雙人冰舞賽，改換花裙，維持傳統風味。(美聯社)
加拿大冰舞選手派珀‧吉列斯在14日雙人冰舞賽，改換花裙，維持傳統風味。(美聯社)

飄逸裙襬、柔美色彩、閃閃生輝的芭蕾舞美學，在女子花式滑冰(Ladies Figure Skating)運動中，一直與古典音樂同占主導地位；今年北京冬奧花式滑冰比賽，儘管在音樂方面出現更多前衛另類選擇，但仍鮮有女性選手改穿褲裝參賽。

花滑首日 僅1人選擇褲裝

北京冬奧女子個人花式滑冰賽首日15日，只有瑞典花式滑冰選手塔吉嘉德一人褲裝上場。...
北京冬奧女子個人花式滑冰賽首日15日，只有瑞典花式滑冰選手塔吉嘉德一人褲裝上場。(Getty Images)

15日，北京冬奧女子個人花式滑冰賽首日，30名參賽選手中，只有瑞典花式滑冰選手塔吉嘉德(Josefina Taljegård)一人選擇褲裝上場；她說：「我選穿褲裝是因為它適合音樂，而且我也對褲裝有強烈自信。」

研究性別和體育的作家、普渡大學教授雪若‧庫奇(Cheryl Cooky)直言， 「體育運動是當今最後一個接受和慶祝(性別)差異的文化場域。」「如果文化期望是評分部分核心，就算規則改變也未必能改變文化期望。這裡人人都明白，所謂美學上令人愉悅的東西，多少是包裹在女性陰柔形象裡；評審尤其明白這一點。」

多年以來，參加單人或雙人花式滑冰賽的女性都可以在表演中自由選擇穿褲裝，但少有人「甘冒風險」在奧運等重大比賽改穿褲裝。

街舞風格 冰上舞蹈改變較明顯

這種現象與冬奧另一滑冰項目「冰上舞蹈」(Ice Dance)女選手著裝的改變形成鮮明對比；自表演規則改變後，就有多位女性穿著褲裝上陣；上周比賽首日，23名參賽女性中有六人穿褲裝。

穿褲裝的冰舞女選手表示，除了舒適、實用和別緻外觀，也是與男性搭檔相配的穿著，更符合國際滑冰聯盟本季選擇的「街舞」音樂風格。

雙人舞穿連身衣褲 女選手：很緊張

加拿大冰舞選手派珀‧吉列斯12日在雙人冰舞比賽中穿橙色、嘉年華式的連身衣褲。(G...
加拿大冰舞選手派珀‧吉列斯12日在雙人冰舞比賽中穿橙色、嘉年華式的連身衣褲。(Getty Images)

加拿大冰舞選手派珀‧吉列斯(Piper Gilles)在雙人冰舞比賽中穿橙色、嘉年華式的連身衣褲，她坦承，「其實今年我穿褲裝上場有點緊張。我以前從沒這麼做過；我們總是被告知要穿裙子，能夠擺脫這種狀態很有趣。」

庫奇指出，花式滑冰、高爾夫和網球運動有相似處，這些運動中的女性在傳統上都穿短裙或連身裙參賽；因為這些運動本身有男性同行參與，女性參賽服裝成為文化上的性別標記。

「儘管我們在這方面已有巨大進步，但女子體育和體格特質仍然存在某種文化焦慮，」庫奇說： 「體育運動是當今最後一個接受和慶祝(性別)差異的文化場域。」

花式滑冰的評分主觀性很強，有一半評分是出自評委如何看待選手表演，從音樂、服裝、流程到整體感覺；這可能就是為何沒有人像去年挪威女子沙灘排球隊那樣，大力推動花式滑冰運動服裝的平等議題。

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