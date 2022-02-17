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最後機會落空 雪佛林冬奧個人賽 沒拿到一面獎牌

編譯陳韻涵╱綜合16日電
美國滑雪明星米凱拉‧雪佛林。(歐新社)
美國滑雪明星米凱拉‧雪佛林。(歐新社)

美國26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林(Mikaela Shiffrin)此次出征北京冬奧，卻接連在兩項曲道賽首輪出局，北京17日舉行的女子混合(Women's Alpine Combined)兩項賽事，滑降項目名列第5，迴轉項目未完賽出局，她在本屆北京冬奧個人賽，沒拿到任何一面獎牌；另在女子短道滑冰1500公尺方面，三位美國選手晉級準決賽，只有克莉斯頓‧桑托斯(Kristen Santos)晉級決賽，但她在決賽中遭日本選手絆倒，排名第九，締造1998年日本長野冬奧以來，美國選手首度在該項目無牌而返的敗績。

雪佛林此次報名四項賽事，卻因失誤而在曲道賽(slalom)和大曲道賽(giant slalom)首輪便出局，超大曲道(super-G)排名第九，女子滑降(downhill)名列第18。

雪佛林向來是曲道賽奪牌熱門，此次卻未能發揮她在前兩次奧運的水準；她在2018年平昌冬奧大曲道賽拿下金牌，混合項目獲得銀牌，曲道賽屈居第四；2014年索契冬奧，她在曲道賽奪金，大曲道賽排名第五。

另外，短道速滑項目進入第六天，也是最後一天賽事，美國隊三名女子選手進入1500公尺準決賽，分別是27歲的桑托斯、20歲的科琳娜·斯托達德(Corinne Stoddard)，以及21歲的朱莉·萊泰(Julie Letai)。

斯托達德在準決賽中排名18，萊泰排名21，未能晉級決賽，只有桑托斯以2分31.067、排名第八的成績晉級B組決賽。

短道速滑 美無牌而返 1998年來首次

桑托斯16日晚間9時許(美東16日上午9時左右)出賽短道速滑女子1500公尺決賽，卻遭日本選手絆倒，終以2分45.492的成績排名第九，未能奪牌。

短道速滑女子1500公尺決賽最終由南韓選手崔敏靜奪金，義大利選手亞利安納‧方塔娜(Arianna Fontana)獲得銀牌，荷蘭選手蘇珊娜·舒爾廷(Suzanne Schulting)拿下銅牌。

這是美國冬奧國家隊自1998年日本長野冬奧以來，首次未能在短道速滑項目奪牌。

桑托斯賽後受訪時說：「很遺憾，運氣沒有在這些比賽中站在我這邊。」

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