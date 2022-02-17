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俄禁藥事件 花滑不頒獎 IOC送火炬安撫美選手

記者胡玉立╱綜合報導
國際奧委會將以北京冬奧會火炬，代替獎牌，頒發給花式滑冰團體賽的前三名，包括銀牌的美國華裔選手陳巍與陳楷雯等美國選手都只能得到火炬。(美聯社)
國際奧委會將以北京冬奧會火炬，代替獎牌，頒發給花式滑冰團體賽的前三名，包括銀牌的美國華裔選手陳巍與陳楷雯等美國選手都只能得到火炬。(美聯社)

俄羅斯15歲花滑小將瓦莉娃(Kamila Valieva)藥檢呈陽性反應，讓花式滑冰團體賽頒奬典禮遲遲無法舉行；知情人士16日透露，國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)為此特別贈送「奧運火炬」給滑冰團體賽第二名的美國花式滑冰選手，作為安撫。

國際奧委會將以北京冬奧會火炬，代替獎牌，頒發給花式滑冰團體賽的前三名，包括銀牌的...
國際奧委會將以北京冬奧會火炬，代替獎牌，頒發給花式滑冰團體賽的前三名，包括銀牌的美國華裔選手陳巍與陳楷雯等美國選手都只能得到火炬。(新華社)

俄羅斯隊在花滑團體賽中獲得第一名，瓦莉娃在團體賽女子自由花式滑冰項目以首度四周跳，幫助俄羅斯隊以74分獲得冠軍，美國以65分排名第二，日本以63分排名第三，加拿大以53分排名第四。

兩位知情人士向美聯社表示，巴赫在北京與滑冰選手在一項不公開會議上，重申國際奧委會立場，亦即不會為瓦莉娃舉行頒獎典禮。知情人士說，巴赫將奧運聖火傳遞期間使用的火炬，交給美國隊的工作人員，稍後贈送給選手。

體育仲裁法庭(CAS)14日裁定，在瓦莉娃涉及禁藥案件仍在處理過程中，她仍有資格參加本週女子花滑賽事。CAS以瓦莉娃未滿16歲為由，將她列為「受保護人」，還說不允許她參賽「將對她造成無法彌補的傷害」，至於其他無法即時取得獎牌者則沒有這樣的顧慮。瓦莉娃在15日短曲項目賽事結束後，排名第一。

由於全案如何解決最終將決定獎牌地位，所有選手現在只能癡癡等待。若瓦莉娜最後被取消資格，目前是花滑團體第二名的美國隊可望晉升金牌。

國際奧委會聲明指出，「為了對所有選手和(國家)維持公平，在北京冬奧期間舉行花式滑冰團體項目頒獎儀式並不合適；因為這將包括一名樣本呈陽性A反應的選手，目前尚未確定這名選手是否觸犯反禁藥規定。」

在CAS做出裁定後，美國奧會執行長赫希蘭德(Sarah Hirshland)表示，美國奧會「對此決定傳遞出的信息感到失望」，因為它讓選手在公平競爭環境中競賽的信心受損。赫希蘭德指出，「這顯然是俄羅斯系統性和普遍無視乾淨運動的又一章。我們知道此案尚未結案，我們呼籲奧運中的每一個人繼續為全世界的運動員爭取乾淨運動。」

俄羅斯 奧運 北京冬奧

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