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3月移民排期 大多原地踏步

記者張筠／華盛頓報導
資料來源：國務院。製表：記者張筠
資料來源：國務院。製表：記者張筠

國務院16日公布2022年3月移民排期，絕大多數項目無變化；親屬移民除第二優先無需排期，其他各項皆原地踏步；職業移民中國出生第三優先非技術勞工前進一個月，其他各項皆無變化，第一優先、第四優先一般類、第五優先非區域中心三項無需排期，第五優先區域中心和第四優先宗教人士暫無授權。

親屬移民類

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進一個月，非中國出生有名額；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心有名額，非中國出生也有名額，無需排期；區域中心中國出生和非中國出生均暫無授權。

移民 勞工 國務院

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