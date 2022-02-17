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被非裔教練告種族歧視 NFL找前司法部長辯護

編譯孫梁／綜合16日電
前邁阿密海豚隊非裔主教練佛羅雷斯告NFL種族歧視。(美聯社)
前邁阿密海豚隊非裔主教練佛羅雷斯告NFL種族歧視。(美聯社)

職業美式足球聯盟(NFL)16日證實，前司法部長蘿蕾塔·林奇(Loretta Lynch)已被聘為NFL和三個俱樂部的法律顧問，以處理前邁阿密海豚隊(Miami Dolphins)非裔主教練佛羅雷斯(Brian Flores)提控的種族歧視案。

NFL發言人說：「我們聘請Paul Weiss律師事務所代表NFL和三個相關俱樂部，辯護團隊由林奇和律師事務所主席卡普(Brad Karp)負責。」

林奇在歐巴馬政府時期曾擔任兩年司法部長，2019年加入Paul, Weiss，Rifkind, Wharton & Garrison律師事務所成為合夥人，2020年曾調查NFL華盛頓指揮官隊(Washington Commanders)的一起職場違規指控。

Paul Weiss律師事務所與NFL關係密切，卡普曾處理NFL面臨的腦震盪與福利訴訟，自2007年以來，NFL在聯邦法院25%的案件均由Paul Weiss事務所經手。

佛羅雷斯在NFL上賽季結束時被解除邁阿密海豚隊主教練一職，他本月初對NFL和邁阿密海豚隊、紐約巨人隊和丹佛野馬隊三支球隊提控，稱在受聘期間遭到種族歧視，但NFL和三支球隊都否認指控。

NFL還宣布將調查佛羅雷斯對海豚隊老闆羅斯(Stephen Ross)的指控，羅斯2019年賽季曾允諾他輸一場球獎勵10萬元，以便在2020年選秀時獲得優先權。如果發現羅斯的輸球獎勵屬實，將會面臨嚴厲處罰，包括失去海豚隊的所有權。

NFL 種族歧視 司法部

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