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美貿易代表署：需要新貿易工具以因應中國的非市場政策

編譯易起宇／綜合外電
美國貿易代表辦公室的最新報告表示，美國現有的貿易工具並未反映出中國當前的實際做法，需進行更新或增加新的貿易工具。 路透
美國貿易代表辦公室的最新報告表示，美國現有的貿易工具並未反映出中國當前的實際做法，需進行更新或增加新的貿易工具。 路透

美國貿易代表署（USTR）在16日發布的最新評估報告中表示，為因應中國政府主導的非市場政策和舉措，美國需要尋求新的策略和更新國內貿易工具。

路透報導，USTR在關於中國對世界貿易組織（WTO）合規狀況的年度報告中表示，川普政府兩年前簽署的第一階段貿易協議，未能解決美國對中國產業政策和支持政策的基本擔憂，包括其巨額財政資源。

USTR表示，美國需要更新國內的貿易法條工具，以反映中國貿易政策的當前現實，「確保美國勞工和企業有更公平的競爭環境」。

USTR在報告中說：「美國明顯需要加強現有的貿易工具，同時增加新的貿易工具。中國所奉行的不平等政策和做法，是美國數十年前草擬許多貿易法規時未盤算到的，因此我們正設法更新貿易工具以因應。」

這是USTR在美國貿易代表戴琪上任後發布的第一份報告，反映了她的對中貿易策略。

戴琪在一份聲明中表示：「儘管中國20年前加入WTO時曾表示會做到，但至今尚未採取行動，去接納做為WTO和其規定基礎的市場導向原則，反而在經濟和貿易上維持並擴大其以政府主導的非市場做法。」

美國眾議院已通過一份全面性的中國競爭法案，將擴大反補貼關稅的使用範圍，使其適用在中國企業投資海外生產所獲得的跨境補貼，以防止中國企業藉此規避美國關稅。參議院也正在審議這項法案。

WTO 戴琪 關稅

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