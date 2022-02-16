烏克蘭遭駭 俄國幹的？政府機關、國銀網站一度停擺

俄國撤兵之際，烏克蘭政府及主要銀行網站卻遭網路攻擊。圖為烏克蘭外交部。(美聯社)

俄軍可能入侵的風聲鶴唳之際，烏克蘭 官員指出，烏克蘭國防部 、軍隊以及多家大型銀行的網站，15日遭到一連串網路攻擊而紛紛停擺。烏克蘭資訊部在發表聲明中，暗示這波駭客 行動可能與俄羅斯有關。

美聯社報導，並無跡象顯示在這波相對低層次、目的在於導致服務中斷的駭客攻擊之後，將有下一波更嚴重且破壞力更強的網路攻擊。

報導指出，包括烏克蘭國防部、外交部、文化部及兩家國營銀行在內，至少10個烏克蘭政府相關網站15日在駭客攻擊下當機。受到攻擊的網站都是被大量垃圾數據包塞滿，讓網站變得無法使用。

主管網路資安的烏克蘭資訊部策略通訊及資訊安全中心(CSCIS)官員查霍拉(Victor Zhora)說：「我們並沒有掌握任何訊息，足以證明這波分散式阻斷服務攻擊(DDos)背後藏有其他破壞行動。」

查霍拉說，緊急因應小組在第一時間便切斷駭客管道，全力搶救網站服務；他也表示，烏克蘭部隊之間的通訊也沒有受到這波駭客事件影響。

至於駭客攻擊行動的幕後主使為何，查霍拉說，現在下斷言仍言之過早。

烏克蘭規模最大的國營銀行Privatbank與另一家國營銀行Sberbank的客戶，15日都發現無法使用網路付費功能，銀行手機應用程式也發生問題。

系統管理顧問公司Kentik Inc網路分析部主任馬多瑞(Doug Madory)表示，為烏克蘭軍隊網站及Privatbank銀行網站提供服務的主機，成了電腦駭客鎖定攻擊目標。

烏克蘭資訊部策略通訊及資訊安全中心發表聲明指出，受到駭客攻擊的銀行，客戶帳戶資金並沒有受到影響。

烏克蘭資訊部在聲明說寫道：「可能挑釁者的進攻計畫並未全面奏效，所以改採搗蛋伎倆。」