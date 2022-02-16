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俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

15萬俄軍包夾 若發動空襲 美援烏武器恐派不上用場

記者顏伶如／綜合報導
美軍雖未進入烏克蘭境內，但美援武器已經抵達基輔機場。(路透)
美軍雖未進入烏克蘭境內，但美援武器已經抵達基輔機場。(路透)

拜登總統表明不會派遣美國部隊前往烏克蘭俄羅斯作戰，但美國製造的武器已經運抵烏克蘭，後續還有更多美國武器增援；紐約時報引述軍事專家報導，美國提供武器對於抵禦俄羅斯進犯究竟能發揮多大效果，仍有待觀察。

根據五角大廈統計，從2014年以來，美國承諾對烏克蘭提供的安全援助累計已超過27億元，包括2021年12月敲定的2億元軍援包裹項目有標槍式(Javelin)與其他反戰車飛彈系統、榴彈發射器、大量火砲、迫擊砲以及輕武器彈藥。

然而，軍事專家指出，15萬俄軍三面包夾烏克蘭，俄軍有能力迅速箝制烏克蘭軍隊，即使有美國及歐洲盟邦為烏克蘭軍隊撐腰也一樣；面臨多線防守考驗的烏克蘭軍隊，力量遭到稀釋，必須衡量要把擁有先進武器及較多彈藥的部隊，部署在哪一個前線。

最近幾年，烏克蘭軍隊是由美國陸軍綠扁帽特種部隊(Green Berets)及北約(NATO)特別部隊訓練，加上武器裝備提升，如今戰力已與俄羅斯2014年入侵烏克蘭的狀況不可同日而語；不過，美國官員指出，從長遠戰略角度來看，烏克蘭需要在西方國家支援下發展一支具備游擊戰能力的反應部隊，萬一俄羅斯進攻烏克蘭時，有辦法打一場歷時數年的消耗戰。

曾任北約歐洲盟軍最高統帥美軍退役海軍上將的史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)說，為烏克蘭提供武器很重要，但較少受到注意的反制措施則有著更深層影響，例如美國情資協助烏克蘭確認俄羅斯軍隊駐紮地點，為烏克蘭提供新興工具防禦破壞力強大的網路攻擊，還要讓烏克蘭能針對俄羅斯軍事通訊做出反擊。

軍事專家說，美國武器援助能否發揮效果，要看俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)下令俄羅斯採取哪些行動。

費城智庫外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute，FPRI)俄羅斯軍事專家、美國陸戰隊退休軍官李伊(Rob Lee)表示，如果俄羅斯進犯行動絕大多數為空襲及飛彈攻擊，美國援助武器基本上便派不上用場；美國為烏克蘭提供的大量軍武援助裡，並沒有包括愛國者防空導彈系統(Patriot antiaircraft missile systems)等先進防空配備。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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